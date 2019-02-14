Співачка KiRA MAZUR володіє унікальним голосом і має оригінальну манеру виконання. Одним своїм виглядом вона здатна подарувати нове дихання українській музиці. До речі, виконавиця вже представила пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019, яка називається «Дихати». А вже зараз знайомтеся з творчістю учасниці та слухайте її найвідоміші композиції.

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КiRA MAZUR – «Я би»

КiRA MAZUR – «Карі очі»

КiRA MAZUR – «Дихати»

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КiRA MAZUR – «Долонями»

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