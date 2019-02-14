КiRA MAZUR: топ-5 найкращих пісень української співачки
14.02.2019
Співачка KiRA MAZUR володіє унікальним голосом і має оригінальну манеру виконання. Одним своїм виглядом вона здатна подарувати нове дихання українській музиці. До речі, виконавиця вже представила пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019, яка називається «Дихати». А вже зараз знайомтеся з творчістю учасниці та слухайте її найвідоміші композиції.
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КiRA MAZUR – «Я би»
КiRA MAZUR – «Карі очі»
КiRA MAZUR – «Дихати»
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КiRA MAZUR – «Долонями»