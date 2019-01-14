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KiRA MAZUR – «Дихати»: українська співачка представила пісню для Нацвідбору

14.01.2019

KiRA MAZUR представила пісню, з якою планує підкорити Нацвідбір в Україні. Композиція «Дихати» створена  шляхом поєднання елементів фолку з різними стилями музики. Детальніше про пісню, яку зірка обрала для Нацвідбору на Євробачення-2019, – в матеріалі.

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KiRA MAZUR презентувала свою конкурсну пісню на Нацвідбір. Це композиція під назвою «Дихати». Електричний стиль, елементи українського фолку в поєднанні з різними напрямами музики роблять пісні виконавиці по-справжньому особливими. Окрім того,  що KiRA MAZUR співає, вона виступає ще й композитором та автором текстів.

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За словами української співачки, вона просто намагається бути чесною із собою та зі слухачем. Кожна з її пісень це справжні емоції, які є прямим відображенням внутрішнього стану зірки: «Коли всередині з’являється те, що приховати вже неможливо, воно виходить назовні».

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