KiRA MAZUR: Для мене дуже важливо бути почутою

Вже скоро відбудеться Національний відбір на Євробачення-2019. Серед учасників буде і співачка KiRA MAZUR. Читайте в матеріалі, що відчуває артистка напередодні конкурсу.

Кіро, що відчуваєте напередодні жеребкування?

Хвилювання насправді. Але з іншого боку, немає часу навіть думати. Дуже мало сплю і дуже багато бігаю. Учора було чотири інтерв’ю. Перше – на 11:00, а останнє – на 23:00. Через такий графік відчуття, що тільки з Америки прилетіла і у мене акліматизація.

А чому вирішили взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2019?

Я вже багато років працюю. У принципі, багато учасників Нацвідбору працюють не перший рік, хоч я і бачу в коментарях, що деяких не знають. Але я, наприклад, знаю всіх, якщо не особисто, то знайома з творчістю.

Потрібно розуміти, що має пройти багато років до того моменту, коли ти будеш готовий. Зараз у мене є що сказати. У мене є альбом, є накопичена творчість, бачення того, що я можу дати. І я в принципі хочу показати свою творчість великій масі людей, хочу, щоб моя аудиторія розширилася, щоб люди могли оцінити мене і взагалі пізнати. Для мене дуже важливо бути почутою і мати можливість дарувати творчість людям.

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Що може виділити вас серед інших конкурсантів? У чому ваша родзинка, як думаєте?

Це вирішувати не мені. Але з очевидних причин, мені здається, що моя музика відрізняється від будь-якої іншої. І мені часто кажуть: «Тебе ні з ким не сплутаєш, якщо хоч раз чув твій голос». Я сподіваюся, що так і є, хочу в це вірити. Кожен хоче бути особливим, і по мені це точно видно.

Яким буде ваш номер?

Ну, це поки секрет. Можу сказати, що мій номер можна описати словами: любов, боротьба, войовничість. Але, звичайно, це не описує мій номер належним чином. Тому що дуже важливо, як це виглядає, а не лише як звучить і які емоції викликає.

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