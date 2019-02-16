KiRA MAZUR: Для меня очень важно быть услышанной

Уже скоро состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Среди участников будет и певица KiRA MAZUR. Читайте в материале, что чувствует артистка накануне конкурса.

Кира, почему решили принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2019?

Я уже много лет работаю. В принципе многие участники Нацотбора работают не первый год, хоть я и вижу в комментариях, что некоторых не знают. Но я, например, знаю всех, если не лично, то знакома с творчеством.

Нужно понимать, что должно пройти много лет до того момента, когда ты будешь готов. Сейчас у меня есть что сказать. У меня есть альбом, есть накопленное творчество, видение того, что я могу дать. И я в принципе хочу показать свое творчество большой массе людей, хочу, чтобы моя аудитория расширилась, чтобы люди могли оценить меня и вообще узнать. Для меня очень важно быть услышанной и иметь возможность дарить творчество людям.

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Что может выделить вас среди других конкурсантов? В чем ваша изюминка, как думаете?

Это решать не мне. Но по очевидным критериям, мне кажется, что моя музыка отличается от любой другой. И мне часто говорят: «Тебя ни с кем не спутаешь, если хоть раз слышал твой голос». Я надеюсь, что так и есть, хочу в это верить. Каждый хочет быть особенным, и по мне это точно видно.

Каким будет ваш номер?

Ну, это пока секрет. Могу сказать, что мой номер можно описать словами: любовь, борьба, воинственность. Но, конечно, это не описывает мой номер должным образом. Потому что очень важно, как это выглядит, а не только как звучит и какие эмоции вызывает.

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