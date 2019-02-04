Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV представила тизер на свою конкурсну пісню. Щодо номеру до композиції «BANG!», то співачка заінтригувала своїх шанувальників, сказавши, що точно буде весело! Прослухати тизер до пісні учасника Нацвідбору на Євробачення можна вже зараз.

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Від співачки MARUV очікують справжньої суперфеєрії. Зірка поділилася з STB.UA, що навіть трохи схвильована через це. Але вона не з лякливих людей і сприймає все як виклик:

«Прошу зауважити, я не з лякливих людей! Тому для мене це просто виклик. Можливість зробити щось нове, цікаве і вийти за рамки свого комфорту».

MARUV – «BANG!»



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