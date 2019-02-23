MARUV – «Siren Song»: песня для Нацотбора-2019
23.02.2019
Участница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV прошла в финал с конкурсной песней «Siren Song». Прослушать песню участницы Нацотбора на Евровидение можно прямо сейчас.
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От певицы MARUV ожидают настоящей суперфеерии. Звезда поделилась с STB.UA, что даже немного взволнована из-за этого. Но она не из пугливых людей и воспринимает все как вызов:
«Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта».
MARUV – «Siren Song»
Video: MARUV – «Siren Song»: песня для Нацотбора-2019MARUV - « Siren Song». Слушать онлайн песню участника Нацотбора (Украина) на Евровидение 2019 MARUV (Марув)
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