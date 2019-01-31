Уже в цю суботту, 2 лютого, о 20:45 на телеканалі СТБ вийде прем’єра україномовного фільму «Буде страшно – посміхайся». Про що трилер – читайте в матеріалі.

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У суботу 2 лютого глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити новий фільм українською мовою. Картина вперше буде в прокаті і обіцяє бути з непростим сюжетом.

Головна героїня, Вікторія Чайка, працює на радіо, де щовечора веде свою авторську передачу «Територія Вікторії». У неї є люблячий чоловік і вона цілком щаслива в шлюбі. Але раптово у Вікторії з’являється таємний шанувальник, який стверджує, що якщо вона не буде з ним… то помре.

Чи встигне чоловік прийти на допомогу в потрібний момент і хто весь цей час ховався за маскою з посмішкою – дивіться 2 лютого в 20:45 на телеканалі СТБ.

Video: «Буде страшно – посміхайся»: прем’єра фільму на телеканалі СТБ Фільм Буде страшно - посміхайся виходить вже 2 лютого на телеканалі СТБ. Про що україномовний трилер читайте в матеріалі

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