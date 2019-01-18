Раніше на сайті STB.UA вже з’являлися новини про те, що шахраї використовують імена зірок для розповсюдження своїх товарів. Нещодавно в інтернеті знову з’явився схожий матеріал – «Як Леся Нікітюк стала популярною після заговору екстрасенса». У ньому йдеться про те, що експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» і дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов нібито допоміг телеведучій стати популярною.

За словами автора згаданого вище матеріалу, Леся Нікітюк звернулася по допомогу до Хаяла Алекперова, після чого стала успішною.

Ясновидець заявив на своєму офіційному сайті, що це наклеп: «Коли я побачив цю статтю, був вкрай здивований! Я знаю Лесю Нікітюк як телеведучу, але тільки завдяки її роботі – адже як і все, я іноді дивлюся телевізор. Особисто з нею ніколи не зустрічався і не спілкувався. По допомогу вона до мене не зверталася, ніяких онлайн-консультацій я їй не давав. Щоб бути успішною, їй цілком вистачає таланту, харизми і працьовитості, допомога екстрасенсів їй не потрібна. Я більш ніж упевнений, що Леся Нікітюк не давала цього інтерв’ю. Ця публікація – просто нахабство! Вона розміщена на підробленому сайті, для якого шахраї навіть не побоялися використовувати логотип телеканалу СТБ».

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова

Також Хаял додав, що не працює з інтернет-магазинами і сайтами, які продають амулети від його імені. Їх можна придбати тільки на офіційному інтернет-ресурсі екстрасенса.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ