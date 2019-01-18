У неділю на телеканалі СТБ в ефір вийде ювілейна програма «Караоке на майдані». Перед святковим випуском спеціально для STB.UA незмінний ведучий шоу дав ексклюзивне інтерв’ю. Ігор Кондратюк розповів, що думає з приводу фінального випуску та чи варто нам чекати «Караоке на майдані» в новому форматі. Детальніше – в матеріалі.





Позаду фінальна зйомка «Караоке на майдані», які у вас емоції з цього приводу?

Насправді важко мені сказати, що програма закінчилась на 100%. «Караоке на майдані» настільки оригінальне, що воно в тій чи іншій формі якось може існувати. Але станом на сьогодні – ні. Звичайно, є думки про те, що величезний етап закінчився, але я розумію: того, що було 20 років тому, мабуть, вже і не буде. Я маю на увазі в такій схемі, як «Караоке», але подивимось…

Який рік для «Караоке на майдані» ви вважаєте «золотим», багатим на зірок?



Дивіться, чудовим був час «Шансу». Чому? Тому що ті, хто перемагав у «Караоке на майдані», отримали можливість для продовження, тим самим збільшуючи свою популярність в очах глядачів. Це був сильний поштовх до того, щоб стати артистами, які відомі і зараз.

Ми не знаємо, як би склалася їхня доля, якби вони не прийшли в «Шанс». Історію неможливо прокрутити назад і якось змінити. Тому, можна сказати, «найврожайнішими» були роки існування «Шансу».

На мою думку, найпродуктивнішим роком існування програми є березень 2004 року. Тоді в передачах один за одним перемогли KADNAY, Маша Собко, Яна Соломко і Тарас Тополя.

Як ви думаєте, чи може «Караоке на майдані» повернутися?

Я не виключаю такого варіанту. Наразі я не знаю, що буде далі, але плакати і битися в істериці не буду, звичайно.

Було б непогано, якби «Караоке» повернулося разом із «Шансом»…

Розумієте, всі роки без «Шансу» я весь час казав усім керівникам каналів, де виходило караоке: «Давайте!». Після того, як були куплені праймові талант-шоу «Х-фактор» і «Голос», наших виробників не дуже цікавить «Шанс». Я думаю, що продюсери не зацікавлені якоюсь новою версією програми. Та і, думаючи про «Шанс», я сам не знаю як його представити без Кузьми.

У дитинстві, дивлячись «Караоке на майдані» та «Шанс», всі мріяли поїхати на ці проекти та сперечалися, до кого краще потрапити – в команду Кузьми Скрябіна чи Наталі Могилевської. Я обирала першого!

Так, піти до Кузьми було прикольно, тому що було весело. Зараз є інші можливості кастингу і це, звичайно, применшує значення «Караоке» як явища телевізійного. З того часу, як з’явився «Х-фактор», співаки можуть ще десь себе показати. До речі, Тіна Кароль розповідала, що, коли вона була маленькою, також мріяла про виступ на «Караоке на майдані».

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Що б ви хотіли передати нашим читачам перед переглядом святкового ювілейного випуску?

По-перше, я закликаю всіх, хто хоч раз дивився «Караоке на майдані», подивитися на тих людей, які будуть там виступати. Це ті учасники, про яких ми говорили «зірки», «зірочки». Вони для мене народилися в «Караоке на майдані». Мені здається, що це варте того, щоб подивитися программу. Побачити, наскільки ми змінилися. Здається, що телебачення – це річ, яка експлуатує ностальгію. Я думаю, що дуже багато телевізійних передач продовжують жити завдяки тому, що люди пам’ятають про те, як вони на них реагували, коли були молодшими, коли був трохи інший світогляд, обставини життя.

Хотілося би, щоб глядачі каналу СТБ попрощалися з передачею, увімкнувши її хоча б на хвилину.

Уявімо, що «Караоке на майдані» знову вирішили запустити. Чи стали б ви знову ведучим?

Ви знаєте, я пробував замінити себе як ведучого 5 чи 6 років тому. Я пропонував, щоб ведучим поставили Сашу Скічка, а я був би у ролі продюсера. Але мені сказали: «Караоке» або з тобою, або ні з ким».

Не знаю, наскільки я потрібний як телеведучий. Якщо якийсь канал захоче купити «Караоке» і поставить умову, що потрібно змінити ведучого, я думаю, що змінимо. Проведемо кастинг і врешті-решт цілий рік я зможу випускати «Караоке на майдані» з різними ведучими. Це така історія, яка має право на життя.

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