Найспівочішій телегрі України «Караоке на майдані» виповнюється 20 років! Перший епізод «гри для тих, хто любить співати» з’явився на телеекранах 17 січня 1999 року з її автором та незмінним ведучим Ігорем Кондратюком. Програма встигла настільки полюбитися глядачам, що мало не в кожному місті України стали проводити свої ігри на головних площах міст.

Вже цієї неділі, 20 січня, на телеканалі СТБ вийде святковий випуск до 20-річчя народної передачі «Караоке на майдані»! Ігор Кондратюк не здає позицій і щоразу вигадує, чим здивувати глядачів. Винятком не стане і святкова передача. Віддати належне своїй альма-матер і заспівати у святковому ефірі програми «Караоке на майдані» прийшло дуже багато зіркових учасників: ALYOSHA, Тарас Тополя (АнтиТіла), Наталія Валевська, Віка (НеАнгели), гурт AVIATOR, Яна Соломко, Маша Собко, Олександр Скічко, Міла Нітіч, Павло Табаков, Петро Дмитриченко, Адам Горбатюк та інші. Так, всі ці артисти свого часу брали участь у «Караоке на майдані».

Був сюрприз і для самого автора та ведучого телепрограми Ігоря Кондратюка! Представниця Національного Реєстру Рекордів України вручила Ігорю Кондратюку дипломи про фіксування та присвоєння двох рекордів: «Найтриваліший період ведення розважальної передачі» та «Найтриваліший період виходу розважальної програми в телеефірі України».

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«Пропоную кожному, хто бодай раз дивився «Караоке на майдані», увімкнути у недільний ранок 20 січня СТБ та переглянути спеціальний святковий випуск «Караоке». Підняти чашку чаю або кави за нашу з вами телевізійну родину учасників та телеглядачів. Цілую! Люблю! Ваш Ігор Кондратюк», – звернувся до всіх телеведучий та засновник програми-рекордсмена.

Отже, дивіться ювілейну програму до 20-річчя «Караоке на майдані» 20 січня о 10:20 на каналі СТБ! Гарний настрій і багато сюрпризів гарантовано!

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