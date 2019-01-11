Вже цієї неділі, 13 січня, у програмі «Караоке на майдані» Ігор Кондратюк оголосить найкращого народного співака програми 2018 року, який традиційно (вже шостий рік поспіль) отримає автомобіль від постійного спонсора програми.

«Караоке на майдані» з незмінним ведучим Ігорем Кондратюком 17 січня відсвяткує 20-річний ювілей, і всі ці роки телегра щонеділі зранку збирає перед екранами мільйони українських родин. Цьогоріч за звання найкращого народного виконавця боролися тисячі учасників з усіх куточків України. Не лише на зйомках у Києві, а й в Одесі, Запоріжжі, Покровську, Марганці та Обухові.

Більше на тему: Переможець Євробачення-2017 змінився до невпізнання

За традицією суддями фіналу «Караоке на майдані» на запрошення Ігоря Кондратюка стануть не лише глядачі, присутні на зйомках, а й поважне журі. Цього разу слідкувати за народним голосуванням та допомагати чесно обрати переможця будуть: Олександр Горбенко – продюсер відомого українського співака Олега Винника, Яна Прядко – продюсер та керівник компанії Master Management, відомий телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч. Для забезпечення чесності голосування у фіналі глядачі голосуватимуть не грошима, а спеціально надрукованими фішками.

Зйомки фіналу року проходили у казковій атмосфері «Зимової країни» на ВДНГ у столиці.

Нагадаємо, що 5 учасників фіналу року визначалися у попередніх півфіналах. У фінальній програмі фіналісти виконають по 2 пісні: перша – за жеребкуванням, а друга – підготовлена учасником заздалегідь.

Усі виступи супроводжуватимуться яскравими номерами, а учасники влаштують справжнє свято на екранах! Отже, вмикайте СТБ у неділю, 13 січня, об 11:10 та занурюйтеся в неповторну атмосферу свята разом з «Караоке на майдані».

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ