Переможець Євробачення-2017 змінився до невпізнання

Після операції на серці переможець Євробачення-2017 повернувся до кар’єри і здивував усіх кардинальною зміною іміджу. Нагадуємо, що близько року тому Сальвадор Собрал був госпіталізований, після чого 3 місяці чекав донора для пересадки. Детальніше про зміни в житті переможця Євробачення, читайте в матеріалі.

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Сальвадор Собрал змінився до невпізнання. Те, що у переможця Євробачення-2017 вроджена вада серця, громадськості стало відомо ще під час проведення міжнародного конкурсу. Того ж року артиста було госпіталізовано і він чекав донора для пересадки кілька місяців. Незабаром після перенесеної операції на серці співак повернувся до кар’єри і вже зняв новий відеокліп.

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Шанувальники зірки були приємно здивовані зміною іміджу артиста, який сміливо розпрощався зі своїм довгим волоссям. Коментарі до фото Сальвадора були позитивними. Підписники зауважили, що так він виглядає набагато мужнішим. Для артиста зміна іміджу означає набагато більше, в чому він сам зізнався: «Я перегорнув сторінку. Для мене довге волосся, яке я носив, пов’язане з минулим».

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