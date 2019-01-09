Ізраїль у травні чекає величезний наплив гостей у зв’язку з Євробаченням-2019. Одне з найголовніших питань – де розмістити всіх гостей. Мерія Тель-Авіва планує вирішити все, організувавши наметове містечко. Докладніше про те, де ж будуть жити гості Євробачення, – в матеріалі.

Мерія Тель-Авіва стурбована тим, де ж розмістити велику кількість гостей, які приїдуть на Євробачення-2019. Відомо, що влада планує поселити людей в наметовому містечку, що буде розташовано в парку Ха-Яркон (недалеко від Ізраїльського виставкового центру). З цього приводу вже оголошено тендер на його створення.

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Наметове містечко планують створити з трьома ціновими категоріями, на зразок готелів. Власне, від фінансової частини залежатиме комфорт туриста. Якщо гість Ізраїлю плануватиме бюджетне рішення, то він може зупинитися на варіанті майданчика, де можна буде встановити власну або орендовану палатку.

Також буде варіант просторих наметів з дещо вищим рівнем комфорту. Найвимогливіший турист зможе дозволити собі будиночки з усіма зручностями. Додатково гості зможуть отримати інші бонуси: фудкорт, місце для прокату велосипедів, а також майданчик для вечірок.

Для того, щоб тримати під контролем наметове містечко, за порядком стежитимуть приватні охоронні фірми, міська поліція і Національна служба безпеки.

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Відомо, що після того, як міжнародний конкурс завершиться, «містечко» не буде пустувати. У зв’язку з майбутнім ЛГБТ-парадом там розмістяться учасники заходу.

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