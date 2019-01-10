3 лютого стартує новий сезон наймістичнішого проекту телеканалу СТБ «Слідство ведуть екстрасенси». Шанувальникам програми залишилося чекати зовсім недовго! Вже цієї зими глядачі побачать ексклюзивні випуски, яких об’єднує тема всемогутнього кохання.

У нових випусках програми екстрасенси розбиратимуться у містичних історіях про надзвичайне палке кохання та розкриють таємницю смерті самої Принцеси Діани. У новому сезоні на глядачів чекають містичні загадки, таємниці та любовна магія. Навіть екстрасенси будуть шоковані історіями кохання, від яких кров стигне в жилах.

Експертами програми «Слідство ведуть екстрасенси» стануть переможці «Битви екстрасенсів» і фаворити минулих сезонів: Олена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальєрс, Жанна Шулакова, Ярослава Федорова, Лариса Гуцану, Рубіна Цибульська, Яна Пасинкова та Ольга Калинова. Експерти об’єднають всі свої сили, щоб допомогти людям.

Не пропустіть наймістичнішу прем’єру 2019 року – несподівані і дуже романтичні випуски програми «Слідство ведуть екстрасенси» – вже з 3 лютого о 19:00 на СТБ!

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