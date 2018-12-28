Переможцями домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-8 стала команда Синіх – Наталя та Олександр Валігурські. Мати та син худнули на проекті протягом 15 тижнів, проте залишили його й продовжили тренування вдома. Вже на фінал родина приїхала у прекрасній формі й стала найкращою серед інших, хто боровся за перемогу в домашньому схудненні. Якими секретами життя в таборі схуднення та поза ним поділилися переможці – читайте в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

Насамперед вітаємо вас із перемогою у домашньому схудненні «Зважені та щасливі»-8! Як наважилися взяти участь у найвагомішому проекті країни?

Саша: Телевізор я не дивився, але моя найкраща подруга — фанатка проекту «Зважені та щасливі». Коли закінчувався 7-й сезон і почалися останні ефіри, дедалі частіше з’являлася реклама про набір учасників у новий сезон. Звичайно, вона почала настирливо мені рекомендувати взяти участь із мамою, адже це парний сезон батьків та дітей. Я серйозно до цього не поставився, тому вона сама заповнила анкету. А потім прислала мені й сказала: «Допиши до кінця». Ну, я думаю, спробуємо. Вже через три дні мені зателефонували й запросили на кастинг.

Наталя: Я підтримала сина. Я в усьому його підтримувала й підтримую. Ну, і друзі у Саші гарні. Вони заохотили також його до участі у проекті. Жодного поганого слова типу «Нащо воно тобі? Спробуй сам!».

Згадайте перший тиждень у таборі схуднення, коли вага мами була понад 100 кілограмів, а синова вага сягала майже 200 кілограмів.

Саша: Ого! Це був взагалі жах! Я навіть пригадую, як мене забирали з СТБ, а я в останні хвилини стояв і курив (сміється. – Прим. ред.). А потім мене забирають, везуть у поле, де ні душі, й кажуть: «В ту сторону біжіть 10 кілометрів!».

Наталя: Для нас тоді десять кілометрів звучало страшно! Нехай зараз вже не настільки, але тоді… Ми не очікували, що в перший тиждень на нас чекають такі випробування. Напевно, воно виявилося й найскладнішим, адже ми не мали ніякої фізичної підготовки. Ба більше, це було й емоційно важко. Така собі перевірка на наші взаємини, довіру, підтримку. Хоча кожне випробування нас виховувало: десь підтримати один одного, а десь надати повну автономію.

Саша: Запам’ятався ще марафон, коли ми мали казати правду один одному. Тоді в руках несли дерев’яну балку, йшли 25 кілометрів, тож мали час поговорити (сміється. – Прим. ред.).

Як харчуєтеся зараз? Адже тепер ви не залежите від тренерів, дієтологів, а самі собі прописуєте раціон.

Саша: Ми звикли харчуватися правильно. Відчуття абсолютно нормальні. Як сказали одні розумні люди, це обумовлено тим, що налаштувалися смакові рецептори. Тому та їжа, яка раніше була несолоною, несолодкою та взагалі несмачною, – зараз смачна. Хоча, пам’ятаю, як на початку проекту мені снилися шаурма, смажена картопля й борщ. Ну, борщ і дотепер сниться, але борщ – то є борщ (посміхається. – Прим. ред.). Але ті лаваші жирні я вже не хочу!

Наталя: Я готую тепер для себе. Тому обираю ті продукти, до яких нас привчили в таборі схуднення. Спосіб приготування їжі та складові продукти змінилися. Смачне все те, що корисне й не шкодить фігурі. Все інше – несмачне.

Коли почали відчувати й бачити, що втрачаєте вагу?

Саша: От якби було так, що в один момент прокинувся й побачив -100 кілограмів, тоді помітив би, звичайно (сміється. – Прим. ред.). Але ви самі бачили, як ми втрачали вагу. Поступово, то -5, то -3, то взагалі -1. Тривалий час взагалі не відчували, що худнемо. Але коли я почав міряти старі речі, то тоді побачив зміни. Раніше я носив шість «Х», а зараз один. На момент, коли я скинув 40 кілограмів і дивився в дзеркало, мені здавалося, що я взагалі не змінився.

Що зробили в першу чергу, коли повернулися додому?

Наталя: Ми боялися почати їсти (посміхається. – Прим. ред.).

Саша: Так, і саме через те, що ми боялися набрати вагу, я набрав 20 кілограмів (сміється. – Прим. ред.). Уявіть, ми 15 тижнів провели на проекті, повернулися і я погладшав. Все через те, що я вирішив їсти лише кавуни (сміється. – Прим. ред.). Тож офіційно не раджу нікому кавунову дієту! Здається, лише вода, але з великим вмістом фруктози. Так я й просидів на кавунах, думаючи, нащо мені зважуватися – я точно не набираю (сміється. – Прим. ред.)! Звичайно, я їх скинув.

Як тренуєтеся зараз? Чи відвідуєте спортзал?

Саша: Так, звичайно, відвідую спортзал. Але я стільки їх перепробував. Я можу вже колекціонувати абонементи. Тренуюся сам, адже у мене такий характер, що звикаю до одного тренера. Всі інші для мене не авторитетні. Я слухаюся лише Узелкова, він і досі мене підтримує. Саме він мені допоміг із харчуванням. Ба більше, склав необхідну дієту у двох словах: менше жерти (сміється. – Прим. ред.)!

Правда, що В’ячеслав Узелков міг приїхати до табору схуднення вночі й змусити вас тренуватися?

Наталя: Так, бувало й таке. Пам’ятаю, повернулися ми з вечірнього тренування й збираємося лягати спати. Чуємо, що на подвір’я заїхала машина, й за декілька хвилин «залітає» Славік і забирає нас на тренування. Ми тренувалися, бувало, до четвертої ранку. Але це дієво й ефективно.

Як склалися ваші стосунки з Жовтою командою після проекту?

Саша: Ми спілкуємося. З Наталею домовилися залишитися друзями. Це вирішилося само собою, коли ми зустрілися після проекту. Наразі я більше спілкуюся з Людмилою Мотикою. На проекті в мене зі всіма були класні стосунки. Можливо, під час конкурсів прокидався дух суперництва, тому здавалося, що ми затяті вороги. Але насправді все добре, ми товаришуємо. А зараз ще краще, адже тепер ми переможці домашнього схуднення, суперників більше немає (сміється. – Прим. ред.)!

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