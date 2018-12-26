Музиканти молодого гурту MNISHEK впевнені, що мають потрібні якості для того, щоб стати представниками на Євробаченні-2019 від України. Вокалістка колективу Анна розповіла, що заявку вже подано та ідеальна пісня для міжнародного конкурсу готова. Яку ж композицію для Євробачення обрали учасники MNISHEK? Читайте в інтерв’ю із зіркою.

Розкажіть про свій колектив.

MNISHEK — український рок-гурт, в репертуарі якого є як сучасні авторські твори з елементами фольку, так і народні пісні у новому звучанні. За 2 роки свого існування гурт встиг взяти участь у низці фестивалів, серед яких «Червона рута – 2017» (II премія у жанрі рок-музики), «Віртуози фолку – 2017» («Відкриття фестивалю»), «Vira Fest – 2018» (I місце), «Тарас Бульба – 2018» (III місце), «Холодний яр – 2018», «Ше.Fest-2018» тощо.

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Чому вирішили взяти участь у Нацвідборі?

Ми весь час намагаємося ставити перед собою нові завдання. І чим вони важчі, тим краще. Адже лише через подібні випробування відбувається розвиток. А назвати більш грандіозний конкурс, ніж Євробачення, погодьтеся, важко! Навіть просто задля отримання досвіду такого рівня варто спробувати.

У чому ваша родзинка, яка може виділити вас серед інших конкурсантів і дати вам право представити Україну на міжнародному конкурсі?

У своїй творчості ми намагаємося максимально гармонійно поєднувати фольк із сучасними музичними тенденціями. Ключовим моментом є збереження української ідентифікації, тобто де б не лунала пісня, в будь-якому разі одразу зрозуміло, що виконавець саме з України. Ще одне завдання, яке ми перед собою ставимо під час роботи, – трансформувати народні мотиви, переосмислити їх, адаптувати до потреб сучасного слухача, аби на виході отримати продукт конкурентоспроможний і водночас здатний привернути увагу і до народної музики.

Розкажіть про пісню, яку вибрали на Нацвідбір. Яке шоу чекає на глядачів?

Ми вирішили, що на сьогодні максимально гострою є проблема взаємин людей між собою та зі світом загалом, на яку й слід звернути увагу слухачів. Пісня має назву «Туман», що є метафоричним зображенням реалій сучасної людини. Шалений темп життя, постійна заклопотаність щоденними дріб’язковими проблемами, а також абсолютне занурення у віртуальний світ ґаджетів змістили акценти цінностей кожного з нас. Ми майже не помічаємо реального життя, пропускаємо повз людей, події, явища, що, можливо, стали б для нас доленосними. Ми наче оточені маною, туманом. Однак, незважаючи на таку особливість сучасного світу, аби не втратити себе, ми маємо навчитись в потрібний момент повертатись до нульової точки, усвідомлювати: хто ми є і що для нас є дійсно важливим і потрібним. Концертний номер зараз на етапі створення, але, мабуть, краще тримати все в таємниці, аби у разі позитивного результату відбору для глядачів було збережено ефект несподіванки.

Який ваш девіз? Він схожий на девіз конкурсу «Дозволь собі мріяти»?

Ми б трохи розширили: «Дозволь собі мріяти і багато працюй!». Дійсно має бути мета, до якої ти рухаєшся, але треба розуміти, що, якщо мрія велика, то і шлях важкий і тернистий, треба до цього бути готовим. І особистий інгредієнт: необхідно бути злегка фанатичним, готовим на жертви заради результату, інакше його може й не бути.

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Що б ви хотіли передати вашим прихильникам, шанувальникам конкурсу?

Хочется нагадати, що Євробачення – це насамперед свято музики, тому і сприймати його слід відповідно: насолоджуватися, радіти, що ми, по цю або іншу сторону екрана, є частиною цієї музичної казки! А нашим прихильникам ми хочемо передусім щиро подякувати за підтримку, ми в будь-якому разі вже щасливі, що можемо творити, що є люди, які розділяють з нами наше захоплення. А чи потрапимо ми на сцену Євробачення, чи ні, цього чи наступного року – це все частина шляху, що надихає нас незалежно від результату.

Як ви думаєте, які шанси України цього разу на перемогу?

Як показує досвід, заздалегідь ніколи напевно не знаєш, яка саме пісня переможе. Звичайно, вона має бути цікавою, чимось особливою, але ключовим елементом є виконавець. Те, як він співає, як передає емоцію пісні, наскільки він є унікальним як особистість, і визначає перемогу. Україна завжди була в лідерах Євробачення, ми все потрібне для перемоги маємо.

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