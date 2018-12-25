Як змінити життя в 30 років

Як змінити своє життя в 30 років? Почати відчувати себе краще можна вже зараз. Але коли доходить до справи, ми не розуміємо, з чого почати. Адже в 30 років складно знайти вільну хвилину та відволіктися від маси справ. Героїня «Цієї миті рік потому»-2018 довела, що життя після 30 тільки починається. Як побороти себе та почати жити заново? Дізнайтеся в матеріалі.

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Поки ми живі, не пізно все змінити. Ви можете зустріти своє кохання, навчитися творчості, навіть змінити професію, але головне — повірити в себе. Пропонуємо кілька способів, які допоможуть вам знайти натхнення та мотивацію.

30 років — час виконувати заповітні мрії

1. Будьте задоволені тим, що у вас є

Почуття заздрощів неможливо задовольнити. Припиніть бажати те, що належить іншим. Будьте вдячні за все, що ви маєте, адже це позбавить вас безлічі турбот. Коли ми цінуємо навіть дрібниці в нашому житті, з’являється відчуття внутрішнього щастя та спокою.

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Сьогодні подумайте про все, за що вдячні. Це один з найкращих шляхів до прийняття себе. Замість постійної злості в свої 30 років — прагніть кращого, саморозвивайтеся та проводьте час із рідними. І ви навіть не встигнете помітити, як почали нове життя.

2. Змініть професію

Ви займаєтеся нудною справою? Перестаньте себе мучити! Від роботи залежить настрій та фізичний стан, адже вона займає більшу частину нашого життя. Тому не витрачайте час на те, що вас не влаштовує.

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Для початку сформулюйте конкретні мінуси професії та життєвої ситуації. Складіть список всіх факторів, які дратують та викликають у вас погані емоції. Якщо дійсно робота змушує нервувати, висновок очевидний — час все міняти.

3. Перестаньте порівнювати себе з іншими

Запам’ятайте, ви нічим не гірші за інших! Щоб почати нове життя в 30 років, потрібно розуміти свої переваги: ​​ви стали мудріші та сильніші. Заздрити успіху друзів та порівнювати себе з ними — помилка, якої не потрібно припускатися. Подивіться на все з іншого боку, адже у кожного різні можливості.

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Порівнюйте себе тільки з собою, яким ви були раніше. Поставте мету стати кращим за людину, яку ви вчора бачили у дзеркалі. І успіх вам гарантовано!

4. Займіться улюбленою справою

Вам вже 30? Вітаю! Це прекрасний час для вивчення власних бажань. Обов’язково знайдіть час для того, що приносить задоволення. Не бійтеся визнати свою справжню пристрасть — живопис, танці, в’язання або щось інше. Щоб почати нове життя в 30 років та прекрасно почуватися, займіться улюбленою справою.

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Відпочиньте від домашніх обов’язків. Запишіться на курси вивчення іноземних мов, читайте більше мотиваційних книг, дивіться хороші фільми та зустрічайтеся тільки з добрими людьми. Присвячуючи час собі, ви звільнитеся від денного стресу та хаосу.

5. Влаштуйте особисте життя

Кожен з нас мріє про кохання та розуміння. Багато людей повністю занурюються в побутові проблеми, забуваючи про найпотаємніше. А в 30 років саме час почати нове життя та знайти другу половинку.

Одружитися, обзавестися власним житлом або народити дітей — цілі, які саме час зараз досягти. Якщо ви дуже сильно хочете почути дитячий сміх у вашому будинку, здійсніть цю мрію, щоб не було занадто пізно.

Міцна сім’я тримається на головній мудрості — любляча дружина завжди хвалить власного чоловіка. Придивіться до коханого, скажіть йому все, що вас турбує. І головне — не забувайте його хвалити ласкавими словами.

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На своєму прикладі Надія Сиротюк показала в «Цієї миті рік потому», що можливо змінити життя після 30. Здавалося б, її життя втратило барви. Але за рік жінка кардинально змінила зовнішність, повернула впевненість в собі та видала збірник казок.

Сьогодні вона продовжує займатися творчістю: малює картини, пише цікаві тексти та шиє ляльки-обереги. Вона завжди хотіла своїм талантом заробляти й забезпечувати сім’ю. Її мрія стала реальністю. І сьогодні Надія — приклад для всіх, хто хоче почати жити заново в 30 років.

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