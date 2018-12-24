Гороскоп на тиждень з 24 по 30 грудня розповість, що чекає представників кожного знака зодіаку найближчі сім днів. Хаял Алекперов знає, як провести цей час ідеально і максимально продуктивно. Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 24 по 30 грудня.

Овен

На Овнів чекають успіхи в професійній сфері та кар’єрний ріст. В особистій сфері у самотніх представників цього знака будуть усі шанси зустріти справжнє кохання. А сімейним Овнам вдасться залагодити всі конфлікти з близькими і досягти гармонії у стосунках. Головне при цьому – пам’ятати, що варто першим проявляти ініціативу.

Телець

Чесність і вміння донести до людей свою точку зору будуть головними козирями Тельців. Тиждень підготував їм чимало нових проектів і висот, які вони зможуть підкорити завдяки своїй старанності та цілеспрямованості. Зірки радять не боятися заявити про себе – саме від вашої наполегливості та віри в себе залежить те, чи зможете ви змінити своє життя на краще! Адже зірки нададуть для цього всі можливості!

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Близнюки

Близнюкам варто звернути особливу увагу на стан свого здоров’я. Цього тижня є велика ймовірність загострення хронічних захворювань. Щоб уникнути подібних ситуацій, більше балуйте себе відпочинком і намагайтеся вести здоровий спосіб життя. У сфері особистих стосунків у самотніх Близнюків у першій половині тижня можливе затишшя. Намагайтеся не засмучуватися і використати цей час, щоб розібратися в собі.

Рак

Консервативним Ракам зірки радять не боятися авантюрних вчинків і частіше виходити зі звичної зони комфорту. Цього тижня ви отримаєте фінансовий успіх і нові перспективні знайомства. Але навряд чи ви зможете прийняти такий подарунок, якщо сидітимете в чотирьох стінах! Будьте сміливіші та відкриті до навколишнього світу, і він обов’язково відповість вам взаємністю!

Лев

Представникам цього знака варто переглянути своє ставлення до фінансів. Цього тижня великий ризик непередбачених витрат і невдалих у грошовому плані ініціатив. А тому намагайтеся уникати спонтанних покупок і капіталовкладень, а головне – довіряйте тільки перевіреним людям. В інших сферах зірки обіцяють Левам успіх! Представники цього знака зможуть відкрити в собі абсолютно нові таланти, і це змінить ваше життя на краще! Тож не бійтесь братися за щось нове!

Діва

Практичним Дівам варто більше відпочивати. Посилено працюючи, вони можуть неабияк нашкодити своєму здоров’ю, і при цьому навряд чи варто розраховувати на великий успіх! Намагайтеся дотримуватися золотої середини і балансу між особистим життям, роботою і побутом! Особливо, зважаючи на те, що в справах амурних зірки підготували вам кардинальні зміни, які принесуть щастя!

Терези

Нерішучим Терезам у рік Свині доведеться працювати над собою. Тривалі роздуми над тим, як вчинити, можуть позбавити вас реального шансу досягти успіху. Адже цього тижня потрібно, як-то кажуть, «кувати залізо, поки воно гаряче». Проте у фінансовій сфері рік обіцяє Терезам несподівані доходи. Намагайтеся розпорядитися ними так, щоб вони принесли вам радість і задоволення.

Скорпіон

Скорпіони мають оголосити справжню війну самоїдству і невпевненості в собі! Цього тижня ви опинитеся в центрі уваги і матимете всі шанси кардинально змінити своє життя на краще. Але при цьому варто пам’ятати, що люди бачать вас так, як бачите себе ви. А тому будьте сміливіші, навчіться любити себе з усіма помилками, промахами і мінусами.

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Стрілець

Емоційність і правдолюбство Стрільців часто приносить їм неприємності, особливо в кар’єрі. Але цього тижня конфлікти в житті Стрільців можуть залагодитися самі по собі. Намагайтеся використати цей час так, щоб налагодити взаємини з тим, з ким ви у сварці!

Козеріг

Цей тиждень обіцяє Козерогам масу приємних вражень. Швидше за все, вам не доведеться сидіти на місці – зірки обіцяють цікаві подорожі! Представники знака можуть при цьому знайти й надійних партнерів і покровителів, які допоможуть по-новому подивитися на навколишній світ. Будьте напоготові, щоб не прогавити важливих для вас людей. Та разом з тим намагайтеся належну увагу приділяти близьким – адже їм, як ніколи, потрібна буде ваша підтримка.

Водолій

В особистому житті Водоліїв очікуються зміни. Імовірно, ті, хто давно мріяв позбутися холостяцького статусу, нарешті зустрінуть свою долю. Крім того, активні та цілеспрямовані Водолії відчують приплив сил та енергії, що допоможе їм підкорити нові вершини. На роботі вони можуть стати справжніми генераторами свіжих ідей і планів, чим заслужать повагу колег і керівництва.

Риби

Для терплячих і спокійних Риб тиждень обіцяє бути насиченим. Зірки віщують позитивні зрушення у професійній і побутовій сферах. А крім того, чимало нових цікавих проектів і починань, які дозволять зміцнити діловий авторитет і піднятися вгору кар’єрними сходами. Та найголовніше – позитивний результат очікується у вирішенні житлових і фінансових питань. А тому Риби зможуть придбати те, про що давно мріяли.

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