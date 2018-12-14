Новорічні закуски розігрівають апетит перед подачею основних страв, слугують чудовим перекусом протягом усього вечора і, безсумнівно, справжньою окрасою святкового столу. Що приготувати такого, щоб це не лише мало чудовий смак, а й оригінальний вигляд? Ми розповімо! Беріть на замітку добірку рецептів закусок на Новий рік 2019 від колишньої учасниці романтичного реаліті «Холостяк»-8 Рими.

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Складові:

Спосіб приготування:

З профітролів зрізати верхівки і наповнити кремом. Прикрасити шматочками форелі та кропом.

Окремо блендером збити 200 г форелі з вершковим сиром. Додати червону ікру, акуратно ввести вершки і перекласти крем у кондитерський мішок.

Складові:

Спосіб приготування:

У блендері збити авокадо, сік половини лимона, петрушку і йогурт. Посолити і перекласти в кондитерський мішок з фігурною насадкою.

Складові:

Спосіб приготування:

Нанизати на шпажки і скріпити разом всі деталі так, щоб вийшли пінгвінчики. З верхівок солодкого болгарського перцю зробити шапочки і прикрасити крем-сиром.

Моркву нарізати кружечками. Вирізати підставку під канапе і носики для пінгвінів. Частину маслин розрізати на половинки.

Складові:

Спосіб приготування:

Ніжки і рульку замочити в холодній воді і залишити на 4–5 год. Ретельно зачистити.

Укласти м’ясо в каструлю і залити водою так, щоб її рівень був вище м’яса на 6–8 см. Накрити кришкою, довести до кипіння і варити на повільному вогні доти, поки кістки не будуть вільно відділятися від м’яса. Періодично знімати ложкою свинячий жир.

Моркву і цибулю очистити, додати до м’яса за 2 год до закінчення варіння і посолити. За 5 хв до закінчення варіння додати лавровий лист.

Дістати м’ясо та овочі. Бульйон процідити. М’ясо відокремити від кісток, дрібно покришити і змішати з пресованим часником. Поперчити. Цибулю дрібно порубати. Моркву фігурно нарізати.