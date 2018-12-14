Співак Дмитро Коляденко заявив про те, що хоче взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2019. З рішучим настроєм і новою піснею артист впевнений, що зможе представити гідно свою країну. Детальніше про те, яку пісню обрав український співак для Нацвідбору – в матеріалі.

Більше на тему: Гурт KAZKA може взяти участь у відборі на Євробачення-2019

Відомий співак, хореограф, телеведучий Дмитро Коляденко заявив про те, що хоче прийняти участь у Євробаченні-2019 і, відповідно, подасть заявку на Нацвідбір. На конкурс він вже обрав пісню «Люба-Любочка». Дмитро впевнений, що стане представником від України на 64-му міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадуємо, що прийом заявок на конкурс вже стартував, і всі охочі можуть заповнити анкету учасника відбору на Євробачення-2019. Свою участь Дмитро Коляденко аргументував тим, що все буде заради того, щоб помститися за сина Філа (група «Kadnay» – вокал, бек-вокал, гітара, клавіші). Син шоумена вже брав участь у конкурсі та більше цього робити не хоче, тому батько вирішив, що настав його час. Артист твердо впевнений, що йому до снаги привезти Україні довгоочікувану перемогу на Євробаченні-2019.

Більше на тему: Євробачення-2019: що потрібно знати туристу про Тель-Авів

Дмитро Коляденко планує створити справжній фурор і здивувати Ізраїль своїм голосом. Син шоумена Філіп уже дав настанови батькові та благословив його рішення. Також зірку підтримала близька подруга і екс-дружина Ірина Білик, сказавши, що королі не повинні хвилюватися.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ