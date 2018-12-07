RIYA знайшла ключик до серця кожного українця. Її голос заворожує і закохує в себе. Нещодавно співачка підкорила інтернет-версію Євробачення на YouTube. Спеціально для STB.UA дівчина розповіла про себе і про плани щодо майбутнього Нацвідбору на Євробачення-2019. Детальніше – в нашому матеріалі.

Зовсім нещодавно українська співачка Валерія Наливайко, вона ж RIYA, підкорила інтернет-версію Євробачення на YouTube – North Vision Contest, виконавши композицію «Полюси». Вона повідомила, що вже подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2019 і дуже хоче пройти далі. Нагадуємо, що 2014 року дівчина вже пробувала свої сили на Нацвідборі, але тоді, за її словами, все вийшло не так добре, як хотілося. Зірка з нетерпінням чекає на відповідь з приводу її участі в конкурсі та сподівається, що продюсерам відбору сподобається її композиція. Валерія вважає, що україномовна пісня зараз як ніколи може добре показати себе в Європі.

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Розкажіть трохи про себе.

Мене звуть Валерія Наливайко. Мені 25 років, я народилася в Полтаві, але з 10 років живу в Києві. За освітою – журналіст. З 8 років паралельно займалася музикою: грала на бандурі та співала у фольклорному ансамблі народних пісень. Зараз також захоплююся танцями, великим тенісом і верховою їздою. У мене живуть 2 підібрані з вулиці кішки. Я підтримую бездомних тварин як можу.

Як ви прийшли до того, що все-таки вирішили пов’язати своє життя з музикою?

Музика була поруч зі мною завжди. Просто на думку батьків, освіта повинна бути «стабільною». Щоб мати в підсумку «постійну» роботу, я обрала журналістику, а музику залишила як хобі.Але, як з’ясувалося, робота в офісі з 9 до 6, дедлайни, верстки, коригування, летючки – все це перестало мені приносити таке задоволення, як на початку, наприклад. Після роботи я бігла на репетицію, щоб підготувати програму каверів, і виступала вечорами в барах і ресторанах. У той час, як мої авторські пісні блукали десь в інтернеті та не могли пробитися на радіо. Проте все, що було пов’язано з музикою, виступом, записом, мене неймовірно захоплювало, і я стала думати про те, щоб кардинально змінити життя. Я покинула стабільну роботу кореспондента і з головою поринула в музику: написала стільки пісень, що вистачало на альбом, який було випущено у вересні 2018 року.

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Скільки вдалося попрацювати за вашою спеціальністю?

Понад 4 роки працювала за фахом в різних друкованих та інтернет-виданнях. Писала про музику, про економіку, про моду, науку, техніку, авто.

Який виконавець надихає вас?

Зі світових мене надихає музика Майкла Джексона, Вітні Х’юстон, Бейонсе, Hurts. Серед українських мені дуже подобається The Hardkiss. Деякі треки Jamala.

Чи можна десь прослухати пісню, яку ви хочете виконати на Нацвідборі?

Так, пісня україномовна, називається «Не схожі». Вона є в моєму дебютному альбомі «ЕйфоRiya» і доступна на всіх цифрових музичних майданчиках.

Ви згадали, що 4 роки тому брали участь у Нацвідборі, розкажіть про це. З якою піснею тоді виступали і чому думаєте, що тоді все вийшло не дуже добре?

Тоді була моя перша спроба заявити про себе. На радіо пісні не брали, і я вирішила, що на Нацвідборі мене почують. Я подала англомовну пісню мого авторства. І справді, мене запросили виступати, але в прямий ефір фіналу я не потрапила. Виступила я не дуже успішно, позначилося хвилювання, нестача досвіду. Та й не час був іще. Зараз я це розумію.

Як ви думаєте, що вас може виділити серед інших учасників Нацвідбору?

Чесно кажучи, зараз так багато нових українських талантів, що виділитися дуже складно. Але я вірю, що мою щирість, мою пісню, в яку я вклала всю себе, відзначать і полюблять. Я відчуваю в собі сили боротися. За ці роки я набралася досвіду, я виросла, пережила багато злетів і падінь. А моя перемога з україномовною піснею на North vision song contest тільки додала впевненості, що українська музика може досягти визнання в світі.

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Що хочете передати нашим читачам, своїм шанувальникам?

По-перше, велика подяка всім тим, хто підтримує мене! Я хочу сказати, що все, що робиться, для чогось потрібне. І варто винести свої уроки і йти з цими знаннями далі. Хочу побажати всім віри, надії і любові! Звичайно, не забувайте підтримувати тих людей, які вирішують змінити своє життя. А ті, хто хоче змінити щось, – не бійтеся і не зупиняйтеся. Життя дане, щоб жити, а не шкодувати про нездійснені бажання, плани, мрії.

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