Українка RIYA перемогла в інтернет-версії Євробачення на YouTube

Перед Євробаченням-2019 є ще одна цікава подія. Нещодавно пройшла інтернет-версія міжнародного конкурсу – North Vision Contest. Цьогоріч перше місце зайняла талановита українка RIYA з композицією «Полюси». Детальніше про інтернет-версію Євробачення – в матеріалі.

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North Vision Contest – пісенний конкурс, який проводиться з 2013 року. Трансляція інтернет-версії Євробачення проходить на YouTube. Цього року перемога дісталася молодій талановитій українській співачці Валерії Наливайко (RIYA). Композиція «Полюси» підкорила Європу і стала справжньою гордістю країни.

За перемогу вели боротьбу 26 фіналістів, ніхто не хотів поступатися заповітним місцем. Але врешті-решт перемогла найсильніша. За оцінками журі Валерія набрала 206 балів, також її не підвело і глядацьке голосування – 186 балів. Відомо, що найвищі оцінки українка отримала від Ірландії, Фінляндії, Казахстану, Мальти, Румунії, Норвегії, Польщі, Угорщини, Іспанії, Нідерландів, Словаччини, Чорногорії.

«Оце так новина! Я завжди мріяла перемогти на Євробаченні. Ось і сталося – існує альтернативна версія Євробачення в інтернеті. Якимось дивом я з піснею «Полюси» стала представником від України. І 50 країн проголосували за україномовну пісню!», – розповіла переможниця інтернет-версії Євробачення Валерія Наливайко.

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Тепер дівчина мріє про справжнє «Євробачення» і працює над своїм сольним альбомом.

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