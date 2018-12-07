Герої мотиваційного шоу «Цієї миті рік потому»-2018 ставлять собі на рік нереальні цілі. У 15 випуску учасники пройдуть всі життєві перешкоди, щоб здійснити власні мрії.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Анастасія страждає від облисіння. Чи зможе героїня знайти чоловіка, який полюбить її з усіма особливостями?

Мама-алкоголічка залишила Руслана на вулиці. Сьогодні хлопець мріє знайти рідного батька, який живе у Вірменії. Чи під силу учаснику «Цієї миті рік потому» досягти мети?

Мрія Юлі — навчитися готувати для свого нареченого борщ та вареники. Ось тільки кисті рук дівчини нерухомо звисають. Чи вдасться Юлі перемогти хворобу та порадувати свого обранця?

Сергій — найбільший чоловік у своєму селі, оскільки важить 230 кг. Чи зможе герой мотиваційного проекту скинути 120 кг?

Перспективна спортсменка відмовилася від кар’єри та стала домогосподаркою. У студії «Цієї миті рік потому» Ірина пообіцяла змінити життя. Чи вдасться жінці у свої 50 років стати фітнес-моделлю?

Тетяна прихистила у себе вдома 120 тварин. Сусіди лаються постійно з нею та загрожують приспати собак і котів. Чи до снаги жінці привести до ладу будинок та побудувати зооготель для своїх тварин?

Без однієї нирки та сечового міхура живе 34-річна Ксенія. Рідні принижували дівчину та вважали її неповноцінною. А чи зможе жінка знайти коханого, який прийме її з фізичними вадами?

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» зміняться у 15 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 15 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 15 здійснять мрії

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» зміняться у 15 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 15 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 15 здійснять мрії

Сьогодні, 07.12.2018, у 15 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як за рік змінилося життя героїв проекту!