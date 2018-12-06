Відомо, яка країна першою обрала свого представника на Євробачення-2019. Вірменія визначилася з виконавцем, який зможе гідно виступити на міжнародному конкурсі, претендуючи на перше місце. Детальна інформація про те, кого ми побачимо на Євробаченні-2019, – в матеріалі.

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Вже наближається наймасштабніший пісенний конкурс у світі. Ще навіть не закінчився грудень, а вже відомий перший учасник Євробачення-2019. Вірменія обрала виконавця, який зможе краще за інших представити країну. Це буде відома співачка Србуї Саргсян. З нею вже встиг познайомитися й український телеглядач, хоча незрозуміло, чи вплине це якось на оцінку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Srbuk (@srbukofficial) 24 Ноя 2018 в 4:19 PST

Називає себе співачка Srbuk. І вона стала першою, хто точно поїде до Тель-Авіва на Євробачення-2019. Вірменія обрала виконавицю, провівши внутрішній відбір. Щодо пісні, то відомо лише те, що вона буде обрана за допомогою спеціального конкурсу. Заявки прийматимуть до 10.01.2019 р. Тож відтепер кожен автор може спробувати свої сили та має непоганий шанс почути свою композицію на Євробаченні-2019.

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Співачка Србуї Саргсян народилася 3 квітня 1994 року в Єревані. Популярність отримала після участі в першому сезоні української версії «The X Factor».

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