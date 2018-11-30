У проекті «Цієї миті рік потому» українці за рік реалізують свої, здавалось би, нереальні мрії. І у 14 випуску герої готові здолати життєві труднощі, аби знайти мотивацію та досягти власної мети.
Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:
- Марина з дитинства живе з діагнозом ДЦП та попри відмови лікарів дівчина народила здорове маля. Чи зможе героїня пройти 800 км пішки, аби віддячити Богу за власне щастя?
- 14-річний хлопець мріє допомогти мамі схуднути та знайти їй гідного чоловіка. Чи вдасться йому досягти мети?
- У житті Олени трапилася жахлива трагедія — в пожежі вона втратила двох своїх маленьких синів. Чи під силу жінці пережити горе та за рік знову стати мамою?
- У молодості Олена завжди була стрункою, але після народження дітей вона набрала зайвих 30 кг. Героїня «Цієї миті рік потому» пообіцяла схуднути за рік. Але чи вдасться їй повернути красиву фігуру?
- Вже десять років Анна з Віталієм разом, але за цей час вони так і не змогли стати батьками. Проте цього року закохані мріють усиновити дитину попри заборону власних батьків. Яка ж буде реакція родини на шокуючу новину?
- Марина важить більше за свого коханого на 70 кілограмів. Чоловік пообіцяв одружитися з учасницею 14 випуску, якщо вона схудне. Чи під силу Марині побороти бажання їсти та втратити зайві кілограми?
- Художник Ярослав нещодавно дізнався, що через хворобу очей він осліпне. Чи зможе чоловік навчитися малювати навпомацки, аби не втратити справу свого життя?
Вже сьогодні, 30.11.2018, у 14 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!