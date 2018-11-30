У проекті «Цієї миті рік потому» українці за рік реалізують свої, здавалось би, нереальні мрії. І у 14 випуску герої готові здолати життєві труднощі, аби знайти мотивацію та досягти власної мети.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Марина з дитинства живе з діагнозом ДЦП та попри відмови лікарів дівчина народила здорове маля. Чи зможе героїня пройти 800 км пішки, аби віддячити Богу за власне щастя?

14-річний хлопець мріє допомогти мамі схуднути та знайти їй гідного чоловіка. Чи вдасться йому досягти мети?

У житті Олени трапилася жахлива трагедія — в пожежі вона втратила двох своїх маленьких синів. Чи під силу жінці пережити горе та за рік знову стати мамою?

У молодості Олена завжди була стрункою, але після народження дітей вона набрала зайвих 30 кг. Героїня «Цієї миті рік потому» пообіцяла схуднути за рік. Але чи вдасться їй повернути красиву фігуру?

Вже десять років Анна з Віталієм разом, але за цей час вони так і не змогли стати батьками. Проте цього року закохані мріють усиновити дитину попри заборону власних батьків. Яка ж буде реакція родини на шокуючу новину?

Марина важить більше за свого коханого на 70 кілограмів. Чоловік пообіцяв одружитися з учасницею 14 випуску, якщо вона схудне. Чи під силу Марині побороти бажання їсти та втратити зайві кілограми?

Художник Ярослав нещодавно дізнався, що через хворобу очей він осліпне. Чи зможе чоловік навчитися малювати навпомацки, аби не втратити справу свого життя?

Вже сьогодні, 30.11.2018, у 14 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» досягають мети в 14 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 14 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 14 здійснять мрії

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» досягають мети в 14 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 14 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 14 здійснять мрії

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