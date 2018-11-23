На проект «Цієї миті рік потому»-2018 учасники приходять по мотивацію, аби здійснити свої заповітні мрії. І в 13 випуску герої обіцяють всій Україні досягти цілей за рік.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Темношкіра дівчина ніколи не бачила свого батька, а рідна мати взагалі відмовилася від доньки. Чи зможе героїня «Цієї миті рік потому» знайти рідного тата з Африки?

Близнюки Паша та Гриша ділять одне життя на двох. Чи вдасться хлопцям знайти дівчат-близнючок, у яких ніколи не було інтимних стосунків?

15-річний Влад мріє зібрати 15 тонн пластикових кришечок на протез для хлопчика, який втратив ногу. Чи під силу учаснику «Цієї миті рік потому» досягти мети всього за рік?

Закохані Яна та Діма хочуть здивувати друзів на зустрічі випускників кардинальними змінами. Чи зможе Яна схуднути на 50 кг, а Діма набрати 20 кг?

77-річний ветеран в молодості займався легкою атлетикою. Чи вдасться Івау Ільковичу здійснити мрію — завоювати золото на чемпіонаті світу?

Батько самостійно виховує чотирьох дітей, але їм не вистачає любові матері. Чи знайде тато для своїх дітей ідеальну маму? Чи залишиться назавжди самотнім?

Надія та Олег уже 13 років разом, але молоді люди не можуть стати батьками. Чоловік готовий на ЕКЗ, але дівчина довіряє тільки народній медицині. Чи зможуть герої «Цієї миті рік потому» досягти компромісу та народити дитину?

Уже сьогодні, 23.11.2018, у 13 випуску «Цієї миті рік потому» дивіться дивовижні історії українців!

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» знайдуть мотивацію у 13 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 13 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 13 здійснять мрії

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» знайдуть мотивацію у 13 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 13 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 13 здійснять мрії

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