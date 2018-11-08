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Телеканал СТБ / «МастерШеф. Професіонали»: телеканал СТБ розпочав зйомки нового проекту

«МастерШеф. Професіонали»: телеканал СТБ розпочав зйомки нового проекту

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ розпочав зйомки кулінарного реаліті «МастерШеф. Професіонали», героями якого стануть професійні кухарі. Суддями проекту стали Ектор Хіменес-Браво, відомий шеф-кухар Володимир Ярославський та кондитер Єлизавета Глінська.

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Головний критерій, за яким судді відберуть учасників під час кастингу, – це високий рівень їхнього професіоналізму. Досвідчені кухарі проходитимуть індивідуальні та командні випробування, а також битви чорних – найслабших учасників за підсумками програми. Переможець проекту отримає винагороду в розмірі 1 000 000 гривень.

«Якщо для проекту «МастерШеф» ми свідомо шукали аматорів і людей без кулінарного досвіду, то в «МастерШеф. Професіонали» зможуть потрапити тільки ті кухарі, які вже чогось досягли в кар’єрі. Але професіонали учасники чи ні, вони все одно такі ж люди, як і ми. Тому емоційна складова програми залишиться важливою для нас. Крім того, ми хочемо показати глядачеві, що краса страви залежить далеко не від вартості продуктів. Не обов’язково купувати сібас і гребінці, щоб приготувати страви високої кухні. Тому наші учасники часто будуть використовувати прості інгредієнти, з яких теж реально створити шедеври», – говорить директор ТО Володимир Турич.

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Для «МастерШеф. Професіонали» команда проекту готує велику кількість конкурсів. Практично всі вони будуть новими для глядача, і лише невеликий відсоток випробувань перейде від проекту «МастерШеф».

Значна відмінність нового шоу від класичної версії «МастерШеф» – новий склад журі.

«Ми свідомо хочемо розмежувати ці два проекти, тому в «МастерШеф. Професіонали» і журі, і студія проекту, і графіка зазнають змін. Нам важливо, щоб глядач, який багато років з нами, увімкнувши телевізор, відразу розумів, що він дивиться не звичний йому класичний «МастерШеф», а зовсім новий проект», – говорить Володимир.

Прем’єра проекту в ефірі СТБ відбудеться навесні 2019 року. У сезоні заплановано 14 епізодів.

Директор ТО – Володимир Турич, керівник проекту – Андрій Пишний, продюсер – Дмитро Товстоляк, режисер-постановник – Володимир Левашкін, режисери пост-продакшена – Анна Істоміна та Єгор Кузнєцов, головний сценарист – Марина Радик, оператор-постановник – Віталій Турутя.

ДОВІДКА

Єлизавета Глінська – засновниця та викладачка Кондитерської школи Єлизавети Глинської «GL», автор книг з кондитерського мистецтва: «От простого к сложному с Елизаветой Глинской», «Проще простого с Елизаветой Глинской», «Полезные десерты с Елизаветой Глинской» (вийде 2020 року). Лауреат Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва в Парижі. Кулінарну освіту здобула в школі Le Cordon Bleu (Париж), де пройшла два курси: кулінарний і кондитерський; а також в кондитерській школі Bellouet Conseil (Франція), кондитерській школі Vipmasters (Росія), Академії шоколаду (Бельгія), кондитерській школі Джорді Бордас (Іспанія). Крім того, пройшла навчання та стажування у шеф-кухарів, які мають звання MOF (найкращий кондитер Франції), а також у чемпіонів світу, чемпіонів Франції та Іспанії.

мастершеф профессионалы

Володимир Ярославський – кулінар з 22-річним досвідом, 14 з яких працює шеф-кухарем. Один з 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістинга 2011 року. Кулінарну освіту здобув у Paul Bocuse Institut (Франція), стажувався в ресторанах, що входять до списку гіда Michelin і The world’s 50 best restaurants в Іспанії, Великій Британії, Італії. Є постійним учасником фестивалю Chef’s week, а також спікером міжнародних конгресів шеф-кухарів Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest. Шеф-кухар, керуючий партнер ресторану Lucky, бренд-амбасадор Alaska Seafood, бренд-шеф магазину Good Wine, колумніст у виданнях «Ресторатор», «Maincream».

мастершеф профессионалы

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