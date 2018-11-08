Телеканал СТБ приступил к съемкам кулинарного реалити «МастерШеф. Профессионалы», героями которого станут состоявшиеся повара. Судьями проекта стали Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская.

Главный критерий, по которому судьи отберут участников во время кастинга, – это высокий уровень их профессионализма. Опытные повара будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы черных – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

«Если для проекта «МастерШеф» мы заведомо искали аматоров и людей без кулинарного опыта, то в «МастерШеф. Профессионалы» смогут попасть только те повара, которые уже чего-то достигли в карьере. Но профессионалы участники или нет, они все равно такие же люди, как и мы. Поэтому эмоциональная составляющая программы останется важной для нас. Кроме того, мы хотим показать зрителю, что красота блюда зависит далеко не от стоимости продуктов. Не обязательно покупать сибас и гребешки, чтобы приготовить блюда высокой кухни. Поэтому наши участники часто будут использовать простые ингредиенты, из которых тоже реально сотворить шедевры», – говорит директор ТО Владимир Турич.

Больше по теме: Признание Мицкевича: В ней я вижу все, что бы хотел видеть в своем идеале!

Для «МастерШеф. Профессионалы» команда проекта готовит большое количество конкурсов. Практически все они будут новыми для зрителя, и лишь небольшой процент испытаний перейдет от проекта «МастерШеф».

Значительное отличие нового шоу от классической версии «МастерШеф» – новый судейский состав.

«Мы сознательно хотим разграничить эти два проекта, поэтому в «МастерШеф. Профессионалы» и жюри, и студия проекта, и графика претерпят изменения. Нам важно, чтобы зритель, который много лет с нами, включив телевизор, сразу понимал, что он смотрит не привычный ему классический «МастерШеф», а совершенно новый проект», – говорит Владимир.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится весной 2019 года. В сезоне запланировано 14 эпизодов.

Директор ТО – Владимир Турич, руководитель проекта – Андрей Пышный, продюсер – Дмитрий Товстоляк, режиссер-постановщик – Владимир Левашкин, режиссеры пост-продакшена – Анна Истомина и Егор Кузнецов, главный сценарист – Марина Радык, оператор-постановщик – Виталий Турутя.

СПРАВКА

Елизавета Глинская – основатель и преподаватель Кондитерской школы Елизаветы Глинской «GL», автор книг по кондитерскому искусству: «От простого к сложному с Елизаветой Глинской», «Проще простого с Елизаветой Глинской», «Полезные десерты с Елизаветой Глинской» (выйдет в 2020 году). Лауреат Чемпионата мира по кондитерскому искусству в Париже. Кулинарное образование получила в школе Le Cordon Bleu (Париж), где прошла два курса: кулинарный и кондитерский; а также в кондитерской школе Bellouet Conseil (Франция), кондитерской школе Vipmasters (Россия), Академии шоколада (Бельгия), кондитерской школе Джорди Бордас (Испания). Кроме того, прошла обучение и стажировки у шеф-поваров, которые имеют звание MOF (лучший кондитер Франции), а также у чемпионов мира, чемпионов Франции и Испании.

Владимир Ярославский – кулинар с 22-летним опытом, 14 из которых работает шеф-поваром. Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Кулинарное образование получил в Paul Bocuse Institut (Франция), стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin и The world’s 50 best restaurants в Испании, Великобритании, Италии. Является постоянным участником фестиваля Chef’s week, а также спикером международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest. Шеф-повар, управляющий партнер ресторана Lucky, бренд-амбассадор Alaska Seafood, бренд-шеф магазина Good Wine, колумнист в изданиях «Ресторатор», «Maincream».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.