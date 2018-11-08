PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «МастерШеф. Профессионалы»: телеканал СТБ приступил к съемкам нового проекта

«МастерШеф. Профессионалы»: телеканал СТБ приступил к съемкам нового проекта

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ приступил к съемкам кулинарного реалити «МастерШеф. Профессионалы», героями которого станут состоявшиеся повара. Судьями проекта стали Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская.

мастершеф профессионалы

Главный критерий, по которому судьи отберут участников во время кастинга, – это высокий уровень их профессионализма. Опытные повара будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы черных – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

«Если для проекта «МастерШеф» мы заведомо искали аматоров и людей без кулинарного опыта, то в «МастерШеф. Профессионалы» смогут попасть только те повара, которые уже чего-то достигли в карьере. Но профессионалы участники или нет, они все равно такие же люди, как и мы. Поэтому эмоциональная составляющая программы останется важной для нас. Кроме того, мы хотим показать зрителю, что красота блюда зависит далеко не от стоимости продуктов. Не обязательно покупать сибас и гребешки, чтобы приготовить блюда высокой кухни. Поэтому наши участники часто будут использовать простые ингредиенты, из которых тоже реально сотворить шедевры», – говорит директор ТО Владимир Турич.

Больше по теме: Признание Мицкевича: В ней я вижу все, что бы хотел видеть в своем идеале!

Для «МастерШеф. Профессионалы» команда проекта готовит большое количество конкурсов. Практически все они будут новыми для зрителя, и лишь небольшой процент испытаний перейдет от проекта «МастерШеф».

Значительное отличие нового шоу от классической версии «МастерШеф» – новый судейский состав.

«Мы сознательно хотим разграничить эти два проекта, поэтому в «МастерШеф. Профессионалы» и жюри, и студия проекта, и графика претерпят изменения. Нам важно, чтобы зритель, который много лет с нами, включив телевизор, сразу понимал, что он смотрит не привычный ему классический «МастерШеф», а совершенно новый проект», – говорит Владимир.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится весной 2019 года. В сезоне запланировано 14 эпизодов.

Директор ТО – Владимир Турич, руководитель проекта – Андрей Пышный, продюсер – Дмитрий Товстоляк, режиссер-постановщик – Владимир Левашкин, режиссеры пост-продакшена – Анна Истомина и Егор Кузнецов, главный сценарист – Марина Радык, оператор-постановщик – Виталий Турутя.

СПРАВКА

Елизавета Глинская – основатель и преподаватель Кондитерской школы Елизаветы Глинской «GL», автор книг по кондитерскому искусству: «От простого к сложному с Елизаветой Глинской», «Проще простого с Елизаветой Глинской», «Полезные десерты с Елизаветой Глинской» (выйдет в 2020 году). Лауреат  Чемпионата мира по кондитерскому искусству в Париже. Кулинарное образование получила в школе Le Cordon Bleu (Париж), где прошла два курса: кулинарный и кондитерский; а также в кондитерской школе Bellouet Conseil (Франция), кондитерской школе Vipmasters (Россия), Академии шоколада (Бельгия), кондитерской школе Джорди Бордас (Испания).  Кроме того, прошла обучение и стажировки у шеф-поваров, которые имеют звание MOF (лучший кондитер Франции), а также у чемпионов мира, чемпионов Франции и Испании.

мастершеф профессионалы

Владимир Ярославский – кулинар с 22-летним опытом, 14 из которых работает шеф-поваром. Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Кулинарное образование получил в Paul Bocuse Institut (Франция), стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin и The world’s 50 best restaurants в Испании, Великобритании, Италии. Является постоянным участником фестиваля Chef’s week, а также спикером международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest. Шеф-повар, управляющий партнер ресторана Lucky, бренд-амбассадор Alaska Seafood, бренд-шеф магазина Good Wine, колумнист в изданиях «Ресторатор», «Maincream».

мастершеф профессионалы

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить