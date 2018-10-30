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Телеканал СТБ / Doodle до Хелловіну від Google: як грати, розібралася редакція СТБ

Doodle до Хелловіну від Google: як грати, розібралася редакція СТБ

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Щороку до свята Хелловін компанія Google розміщує милий дудл на стартовій сторінці пошукової системи. Цього року напередодні свята там з’явилася не тільки традиційна анімація, а й захоплива міні-гра. Як грати в дудл до свята Хелловін 2018, розібралася наша редакція.

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Як грати в дудл до свята Хелловін 2018

  1. Зайдіть на стартову сторінку пошукової системи, де ви побачите картинку з різнокольоровими привидами.
  2. Натисніть на малюнок – Google запропонує вам пройти «навчання». Для руху вашого привида використовуйте мишку або кнопки-стрілки на клавіатурі.
  3. Головна мета гри: за певний час набрати бали та очки, подорожуючи старовинним будинком і збираючи «душі». При цьому не підставте свій «хвіст із душ» противнику, який спробує вкрасти їх у вас!
  4. Якщо вам зрозуміло, як грати, – можна почати свою онлайн-гру за команду зелених або фіолетових привидів! Для цього сміливо тисніть кнопку «Створити матч».
  5. Потім посилання, яке бачите на екрані, надсилайте своїм друзям, запрошуючи їх у гру. Причому гравців повинно бути саме вісім.
  6. Щойно зберуться всі – починайте свій захопливий матч! Гра допоможе вам згуртуватися і весело провести час!

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Нагадаємо, що в минулому, 2017, році пошуковий гігант Google представив дудл до Хелловіну у вигляді короткометражного мультфільму. Його головним героєм став маленький самотній привид Джинкс. Він приміряв кілька костюмів для того, щоб подружитися з котом, лисичкою і жабою.

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