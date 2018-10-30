Щороку до свята Хелловін компанія Google розміщує милий дудл на стартовій сторінці пошукової системи. Цього року напередодні свята там з’явилася не тільки традиційна анімація, а й захоплива міні-гра. Як грати в дудл до свята Хелловін 2018, розібралася наша редакція.

Більше на тему: Топ-10 містичних місць Києва від екстрасенса Каїна Крамера

Як грати в дудл до свята Хелловін 2018

Зайдіть на стартову сторінку пошукової системи, де ви побачите картинку з різнокольоровими привидами. Натисніть на малюнок – Google запропонує вам пройти «навчання». Для руху вашого привида використовуйте мишку або кнопки-стрілки на клавіатурі. Головна мета гри: за певний час набрати бали та очки, подорожуючи старовинним будинком і збираючи «душі». При цьому не підставте свій «хвіст із душ» противнику, який спробує вкрасти їх у вас! Якщо вам зрозуміло, як грати, – можна почати свою онлайн-гру за команду зелених або фіолетових привидів! Для цього сміливо тисніть кнопку «Створити матч». Потім посилання, яке бачите на екрані, надсилайте своїм друзям, запрошуючи їх у гру. Причому гравців повинно бути саме вісім. Щойно зберуться всі – починайте свій захопливий матч! Гра допоможе вам згуртуватися і весело провести час!

Більше на тему: Хелловін 2018: як і де відсвяткувати

Нагадаємо, що в минулому, 2017, році пошуковий гігант Google представив дудл до Хелловіну у вигляді короткометражного мультфільму. Його головним героєм став маленький самотній привид Джинкс. Він приміряв кілька костюмів для того, щоб подружитися з котом, лисичкою і жабою.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ