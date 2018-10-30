Каждый год к празднику Хэллоуин компания Google размещает милый дудл на стартовой странице поисковой системы. В этом году в канун праздника там появилась не только традиционная анимация, но и увлекательная мини-игра. Как играть в дудл к празднику Хэллоуин 2018, разобралась наша редакция.

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Как играть в дудл к празднику Хэллоуин 2018

Зайдите на стартовую страницу поисковой системы, где вы увидите картинку с разноцветными привидениями. Нажмите на рисунок – Google предложит вам пройти «обучалку». Для движения вашего привидения используйте мышку или кнопки-стрелки на клавиатуре. Главная цель игры: за определенное время набрать баллы и очки, путешествуя по старинному дому и собирая «души». При этом не подставьте свой «хвост из душ» противнику, который попытается украсть их у вас! Если вам понятно, как играть, – можно начать свою онлайн-игру за команду зеленых или фиолетовых привидений! Для этого смело жмите кнопку «Создать матч». Затем ссылку, которую видите на экране, шлите своим друзьям, приглашая их в игру. Причем игроков должно быть именно восемь. Как только соберутся все – начинайте свой увлекательный матч! Игра поможет вам сплотиться и весело провести время!

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Напомним, что в прошлом, 2017, году поисковый гигант Google представил дудл к Хэллоуину в виде короткометражного мультфильма. Его главным героем стало маленькое одинокое привидение Джинкс. Оно примеряло несколько костюмов для того, чтобы подружиться с котом, лисичкой и лягушкой.

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