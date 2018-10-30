Хелловін 2018: як і де відсвяткувати

Крім того, що свято Хелловін традиційно відзначається в англомовних країнах, воно набирає обертів популярності і в Україні. З кожним роком в ніч з 31 жовтня на 1 листопада ви можете побачити все більше зловісних гарбузів, страхітливого декору, таємничих незнайомців у страшних костюмах та інших традиційних для цього свята атрибутів. Ми вже розповідали про те, як підібрати образ до цього свята, а тепер розповімо, як і де провести ніч на Хелловін 2018 так, щоб вона принесла масу задоволень та запам’яталася надовго.

Зловісне свято в різних країнах світу відзначається з властивим національності колоритом. Наприклад в Ірландії, на батьківщині Хелловіна, практично на кожному вікні можна побачити відомий гарбуз, а діти одягаються в страхітливі костюми та вирушають по солодощі до сусідів. Крім того, напередодні свята ірландці люблять пекти спеціальний пиріг, який передбачає майбутнє.

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А ось в США та Канаді, де Хелловін вважається найпопулярнішим, вулиці та будинки просто потопають в цукерках та традиційному для цього дня декорі. Щороку влаштовується багато заходів, вечірок та парадів. До речі, вирізати незмінний атрибут з гарбуза, світильник Джека, почали саме в США. До цього на зловісні обличчя перетворювали ріпи та картоплю.

В Україні традиція святкування Хелловіна з’явилася не так давно. Однак з кожним роком його популярність набирає обертів. Куди відправитися напередодні Хелловіна цього року? Ми підібрали найкращі варіанти, як провести цей день так, щоб максимально проникнутися атмосферою свята.

Куди піти на Хелловін 2018?

Бал у Воланда

31 жовтня, 20:00

Д12, вул. Десятинна, 12

Вартість: 700 грн

Хочете вибрати головну Маргариту вечора? А може, випити коктейль від містичного бармена? Приходьте на бал у Воланда і пориньте в знамениту атмосферу булгаковської історії, вічної та містичної. Також на вас чекає шоу-балет грішниць, сеанс чорної магії та багато іншого.

Рукописи горять. Halloween у музеї Булгакова

30–31 жовтня, 20:00–22:00

вул. Андріївський узвіз, 13

Вартість: 400 грн

У цю незвичайну ніч ви зможете зануритися у справжню містичну атмосферу в музеї Булгакова на Андріївському узвозі, 13. На заході діє коктейльний дрес-код: дівчата — чорне з елементами срібного, чоловіки — чорно-біле, метелики вітаються.

Хелловін на Лисій горі

31 жовтня, 19:00–23:00

Контрактова площа

Вартість: 250 грн

На вас чекають ворожіння біля багаття, чарівне зілля, знайомства з новими людьми і прогулянка нічним Києвом. На заході розкажуть легенди Андріївського узвозу, познайомлять з традиціями свята і багато іншого. Приходьте і пориньте в атмосферу Хелловіна по-київськи!

Halloween horror night 2018

27–28 жовтня, 17:00

пр-т Перемоги, 112

Вартість: 200 грн

Страхітливий грим, 13 годин живої електронної музики і божевільних танців. На вас чекає спекотне мексиканське видовище! На заході будуть запалювати ліхтарі, розставляти свічки на цвинтарі, розмальовувати черепи й обличчя, пити текілу і, як завжди, веселитися до ранку.

Ну, а якщо ви не маєте можливості або бажання відвідати перелічені вище заходи, то відчути всю атмосферу свята допоможуть фільми:

Жах перед Різдвом

Американський повнометражний ляльковий анімаційний фільм-мюзикл режисера Генрі Селика, а також продюсера та співценаріста Тіма Бертона. За сюжетом, головний герой, житель міста Гелловіна, знаходить портал в місто Різдва і, щоб позбутися одноманітності, вирішує відзначати нове свято.

Сяйво

Фільм культового американського режисера Стенлі Кубрика. Дія картини розгортається в готелі під назвою «Оверлук», куди приїжджає влаштовуватися доглядачем письменник — Джек Торренс. Адміністратор готелю розповідає герою про те, що раніше там сталося жахливе вбивство, яке скоїв один з попередніх доглядачів. Джек не надає розповіді серйозного значення. А даремно…

Відьма з Блер: Курсова з того світу

Культовий фільм жахів 1999 року, знятий представниками незалежного американського кіно. Історія про трьох студентів кіновідділення коледжу, які заблукали та безслідно зникли в лісах штату Меріленд, під час зйомок курсового проекту про місцеву легенду — відьму з Блер.

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