Лізу Глинську переслідує маніяк

Переможниця «МастерШеф»-2 Ліза Глинська прийшла на проект «Цієї миті рік потому»-2018 зі зворушливою історією. Жінка розповіла, що її переслідує маніяк і вона відчуває себе беззахисною.

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«Ця людина доводить мене до істерики і сліз. Мене ніхто не в змозі захистити», — зізналася Ліза Глинська. Вона боїться ходити сама вулицями, адже помітила, що за нею стежить маніяк.

Невідомий чоловік постійно відвідує її майстер-класи, стежить за переможницею «МастерШеф» і підстерігає під будинком майже щодня. Одного разу він навіть спробував поцілувати її. Вона неодноразово викликала поліцію, але все безрезультатно.

Знайти чоловіка, який її захистить, — саме з такою метою переможниця «МастерШеф» прийшла в студію «Цієї миті рік потому», щоб не стати жертвою маніяка.

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