Лизу Глинскую преследует маньяк

Победительница «МастерШеф»-2 Лиза Глинская пришла на проект «Цієї миті рік потому»-2018 с трогательной историей. Женщина рассказала, что ее преследует маньяк и она чувствует себя беззащитной.

Больше по теме: «Цієї миті рік потому»: излечить страшную болезнь и найти любовь

«Этот человек доводит меня до истерики и слез. Меня никто не в состоянии защитить», — призналась Лиза Глинская. Она боится ходить сама по улице, ведь заметила, что за ней следит маньяк.

Неизвестный мужчина постоянно посещает ее мастер-классы, следит за победительницей «МастерШеф» и подстерегает под домом почти каждый день. Однажды этот человек попробовал поцеловать ее, но женщина сразу отвергла неадеквата. Она неоднократно вызывала полицию, но все безрезультатно.

Больше по теме: «Цієї миті рік потому»: удалось ли руферу сделать слабых ребят спортсменами

Найти мужчину, который ее защитит, — именно с такой целью победительница «МастерШеф» пришла в студию «Цієї миті рік потому», чтобы не стать жертвой маньяка.

Чем закончилась история Лизы? Смотрите в 8 выпуске «Цієї миті рік потому»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ