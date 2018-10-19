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Телеканал СТБ / Ектор Хіменес-Браво поділився рідкісним фото з племінницею

Ектор Хіменес-Браво поділився рідкісним фото з племінницею

Телеканал СТБ

Суддя «МастерШеф»-8 опублікував у соцмережі фото зі своєю племінницею Софією. Під таким рідкісним сімейним знімком талановитий кухар залишив дуже милий підпис! Відомо, що Ектору не часто вдається побувати в рідних краях і побачитися з родичами. А тому кожна нова фотографія з кимось із близьких означає, що члену журі «МастерШеф»-8 нарешті вдалося приділити час особистому життю.

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Ектор Хіменес-Браво приїхав до Колумбії та поділився відео, на якому він відпочиває зі своєю мамою. А сьогодні суддя «МастерШеф»-8 опублікував фотографію зі ще однією близькою родичкою. Ось як підписав знімок Ектор:

«З моєю племінницею Софією. Правда, вона схожа на українку?».


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С моей племянницей Софией)) правда она похожа на украинку?

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)


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Підписники та шанувальники Ектора усі як один написали, що племінниця дійсно дуже схожа на українку.

«Дуже красива і харизматична дівчинка, справжня українська принцеса, така красива, як і ви. Але ви вже теж стали справжнім українцем, ми вас дуже любимо!» – прокоментувала одна із шанувальниць Ектора.

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