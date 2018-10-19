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Телеканал СТБ / Эктор Хименес-Браво поделился редким фото с племянницей

Эктор Хименес-Браво поделился редким фото с племянницей

Телеканал СТБ

Судья «МастерШеф»-8 опубликовал в соцсети фото со своей племянницей Софией. Под таким редким семейным снимком талантливый повар оставил очень милую подпись! Известно, что Эктору не часто удается побывать в родных краях и увидеться с родственниками. А потому каждая новая фотография с кем-то из близких означает, что члену жюри «МастерШеф»-8 наконец-то удалось уделить время личной жизни.   

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Эктор Хименес-Браво приехал в Колумбию и поделился видео, на котором он отдыхает со своей мамой. А сегодня судья «МастерШеф»-8 опубликовал фотографию с еще одной близкой родственницей. Вот как подписал снимок Эктор:

«С моей племянницей Софией. Правда, она похожа на украинку?».


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С моей племянницей Софией)) правда она похожа на украинку?

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)


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Подписчики и поклонники Эктора все как один написали, что племянница действительно очень похожа на украинку.

«Очень красивая и харизматичная девочка, настоящая украинская принцесса, такая красивая, как и вы. Но вы уже тоже стали настоящим украинцем, мы вас очень любим!» – прокомментировала одна из поклонниц Эктора.

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