Эктор Хименес-Браво поделился редким фото с племянницей

Судья «МастерШеф»-8 опубликовал в соцсети фото со своей племянницей Софией. Под таким редким семейным снимком талантливый повар оставил очень милую подпись! Известно, что Эктору не часто удается побывать в родных краях и увидеться с родственниками. А потому каждая новая фотография с кем-то из близких означает, что члену жюри «МастерШеф»-8 наконец-то удалось уделить время личной жизни.

Эктор Хименес-Браво приехал в Колумбию и поделился видео, на котором он отдыхает со своей мамой. А сегодня судья «МастерШеф»-8 опубликовал фотографию с еще одной близкой родственницей. Вот как подписал снимок Эктор:

«С моей племянницей Софией. Правда, она похожа на украинку?».



Больше по теме: «МастерШеф»-8: Даринка Цокало и Ваня Миланович друзья? (Голосование)

Подписчики и поклонники Эктора все как один написали, что племянница действительно очень похожа на украинку.

«Очень красивая и харизматичная девочка, настоящая украинская принцесса, такая красивая, как и вы. Но вы уже тоже стали настоящим украинцем, мы вас очень любим!» – прокомментировала одна из поклонниц Эктора.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.