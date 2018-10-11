Для вас редакція сайту STB.UA зібрала добірку трендів «Модний манікюр-2018». Дизайнери вирішили здивувати модниць сміливими візерунками, незвичайними поєднаннями кольорів й епатажними декорами. А ось зірки СТБ обирають класичні форми та натуральні відтінки. Проявіть свою індивідуальність, вибравши манікюр до душі. Всі модні тенденції манікюру 2018 у нашому матеріалі!

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Манікюр 2018: форма нігтів

Довгі овальні або загострені

На зміну коротким нігтям форми «м’який квадрат» повертаються довгі овальні або загострені нігті. Саме вони стали однією з головних новин останніх світових Тижнів моди. Наприклад, моделі шоу Jeremy Scott вийшли на подіум з манікюром червоного кольору на довгих нігтях. У повсякденному житті така форма не завжди зручна й практична, але вона ідеально підходить для святкових і концертних образів.

Віта Євтушина, ведуча «Вікна-новини», вважає більш доречними класичні форми та відтінки на нігтях: «Я прихильниця класики. Мені подобається, коли без витребеньок (Сміється. — Прим. ред.), коли нігті виглядають доглянуто і природньо. Тому віддаю перевагу прозорим та тілесним кольорам. Я — за стриманість лаків та помад. Чомусь здається, що ведуча новин не має відволікати глядача червоними нігтями. Але якщо вже закортить нанести яскравий лак, то оберу темно-бордовий колір. Це класика манікюру».

Короткі нігті форми «м’який квадрат»

Але, як би там не дув вітер моди, багато прихильниць манікюру на коротких нігтях залишаться вірними своїм уподобанням. Для них також придумали незвичайні стильні дизайни.

Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, також радить дотримуватися цієї тенденції: «Зараз модні короткі нігті, форма — квадрат із закругленими кутами або овал. Також актуальні білий колір та всі натуральні відтінки».

Крім того, Олена поділилася з нами фото свого останнього манікюру, де була використана техніка аерографія:

І до цього у Олени Мельник був завжди актуальний френч:

Модний манікюр 2018: колір

Дорогоцінні метали

Ще одним хітом 2018 року стали нігті кольорів дорогоцінних металів. Цей дизайн вдало виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Манікюр цієї кольорової палітри не залишить нігтики непоміченими, але при цьому розповість усім про ваш бездоганний смак.

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Даша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому», як правило, робить нейтральний манікюр: «У зв’язку з тим, що у мене кілька проектів одночасно, я ношу ідеальний для мене світло-біжевий манікюр з мигдалеподібною формою нігтя».

Різнобарвний манікюр

Оригінальний різнокольоровий манікюр також в топі 2018 року. Поєднання різних колірних палітр і дизайнів підходить для творчих нестандартних особистостей, готових експериментувати й ризикувати. Головне правило цього дизайну – проявити фантазію. Відчуйте й ви себе художником, зробивши такий оригінальний манікюр.

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Пастельні кольори

Цей манікюр ніколи не вийде з моди. Останніми роками палітра пастельних, нюдових відтінків неабияк збільшилася, й тепер можна підібрати колір не лише під певний образ, а й під свій індивідуальний кольоротип шкіри. Манікюр у світлих пастельних відтінках завжди виглядає стильно й акуратно. Ідеальний варіант для любительок елегантності та величі в образі.

Тетяна Литвинова, суддя проекту «МастерШеф», в більшості випадків обирає тілесні відтінки і натуральні форми: «Я до манікюру ставлюся дуже відповідально ​​- для мене це така собі сакральна історія. У моєму житті було всього дві манікюрниці: одна в Одесі, друга в Києві. Їх можна прирівняти до психотерапевтів, священиків, які відпускають гріхи, і так далі. Ось настільки ці люди близькі, тому що руки для мене – це щось дуже важливе. Завжди, коли знайомлюся з кимось, звертаю увагу в першу чергу на руки. За своїми руками я стежу завжди дуже ретельно. Що ж до моди і тенденцій в манікюрі, то я ніколи (!) не клеїла ніякі камінці, не розмальовувала свої нігті, не робила накладні нігті, довгі, гострі, квадратні та інше. У мене завжди натуральні коротенькі нігті. Так, я можу вибрати якийсь яскравий лак: червоний або кораловий. Але ніколи – зелений, синій, фіолетовий, жовтий або різнокольоровий манікюр. Зараз ось, влітку, під засмаглу шкіру, вважаю, що найкращою прикрасою стануть нюдові, блідо-рожеві відтінки. Мене мама так навчила, що дівчина повинна бути красива своєю молодістю, від неї повинно пахнути чистотою. І, напевно, цей стереотип перейшов в усі сфери життя. У тому числі і манікюр повинен тільки підкреслювати мою природну красу».

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Чорний манікюр

Такий колір манікюру не припав до вподоби роботодавцям, проте має прихильниць серед творчих неординарних особистостей. Головне правило такого манікюру – акуратність. Поєднуйте його з мінімумом макіяжу, як на модних показах Jill Stuart, Lela Rose, і ваш образ буде бездоганним!

Червоний манікюр

Вічна класика. Підберіть той відтінок лаку, який ідеально підходить під ваш кольоротип шкіри, й насолоджуйтеся стильним бездоганним манікюром!

Юлія Янчар, ведуча «Вікна-новини»: «Влітку я люблю яскраві кольори, які надають легкості в образі. Особисто собі обираю більш пастельні відтінки, щоб мій манікюр не відволікав увагу глядачів від головного».

Перламутрові відтінки

Цей дизайн перегукується з манікюром кольорів дорогоцінних металів. Але на відміну від останнього перламутровий має більше варіацій та цікавих дизайнерських рішень. Тут фантазії на допомогу різні втирки, акрилові пудри, блискітки й дрібні перлинки. Також ідеї для натхнення підкаже шоу Bibhu Mohapatra.

Мирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі», надає перевагу в манікюрі натуральності: «Я дуже довгий час взагалі не покривала нігті лаком, робила лише косметичний манікюр. Зараз все-таки роблю манікюр, тому що це дуже красиво виглядає в кадрі, коли нігті блищать. Але я все-таки за максимальну натуральність, тому обираю завжди або френч, або ніжний легкий відтінок лаку. Я вважаю, що в першу чергу нігті мають бути доглянутими та здоровими, і тоді навіть без манікюру вони виглядатимуть красиво та охайно. Все-таки я прихильник того, щоб або взагалі не покривати нігті лаком, або покривати відтінками, наближеними до натуральних».

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Манікюр: візерунки

Місячний манікюр

У 2018 місячний дизайн буде знову на піку популярності! Чим химерніший та креативніший ваш манікюр, тим більше шансів йти в ногу з модою. Експериментуйте з кольорами, формами лунки, візерунками. Цікавим рішенням є смужка, яка не окреслює лунку, а, навпаки, перекреслює її навскоси.

Цікаві деталі

Друга назва цього дизайну – «манікюр з родзинкою». Тут виграшним варіантом будуть як незвичайні цікаві візерунки, так і деталі, що привертають увагу, наприклад імітація дорогоцінних каменів або елементи біжутерії. А на модному показі Philipp Plein до нігтів моделей взагалі прикріпили золоті ланцюги! Тому не бійтеся експериментувати, а підкресліть свою індивідуальність цікавим елементом декору.

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