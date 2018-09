Цієї зими в моді будуть найнеймовірніші поєднання тканин, декору та форм взуття. Надвичайні каблуки, гострі носки, шнурівка і інші дівчачі прикраси знову займають лідируючі позиції в взуттєвих тренди майбутнього сезону. Як виглядає модна зимове взуття 2018-2019? Дізнайтеся в матеріалі з порадами від Ольги Сумської!

Головними хітами найхолоднішого сезону обіцяють стати елегантність і акуратність. Втім, це не заважає дизайнерам і надалі пропонувати сміливі, навіть футуристичні поєднання. Хутро зі шкіряними ремінцями, яскраві кольори і текстури, холодний блиск металіка та хижі принти, високі шнурівки і витончені геометричні форми – одним словом, цієї зими кожна модниця знайде, чим оновити свій гардероб. Епатажні експерименти, натхненні модними показами, чи стримана класика? Вирішувати вам!

Червоний, рожевий та білий

Модне зимове взуття 2018 неможливо уявити без цього фатального кольору. У цьому сезоні дизайнери будинків Victoria Beckham, Tod’s, Prada, Missoni пропонують надихатися відтінками червоного, рожевого і також білого кольору. Наприклад, яскраве червоне взуття здатне додати перчинку навіть в самий нудний наряд.

Тренд на холодне сріблясте сяйво не оминув і тепле взуття. На кожен день радимо обрати стриману модель з легким срібним покриттям. Якщо ж хочеться сяяти у всіх значення цього слова, сміливо надавайте перевагу ботильйонам, густо вкритим блискітками або мерехтливим напиленням. Правда, крій у такого яскравого взуття має бути лаконічним. Цікаві ідеї можна знайти в колекціях Saint Laurent, Osman, Chanel, Missoni, Mary Katrantzo.

Тенденція, яка простежується вже кілька сезонів поспіль, – бажання дизайнерів урізноманітнити вигляд і форму каблука. Модне зимове взуття 2018 також не оминуло цієї родзинки. Придивіться до моделей, в яких каблук прикрашений різьбленими візерунками або аплікаціями, як, наприклад, у Dolce & Gabbana. Більш повсякденне рішення – підбори, злегка вигнуті під стопу. Таку ідею запропонували бренди Aquilano Rimondi та Christian Dior.

Крім того, на радість усім тим, кому набридло балансувати на слизьких зимових тротуарах у чоботах на шпильці, в моду повертаються грубуваті стійкі підбори неправильної форми. Зручно і стильно!

У сезоні, що ось-ось настане, на вершині популярності так само залишається американський настрій. Ковбойські черевики на товстій підошві, яскраві тематичні принти, велика кількість пряжок, застібок – і ви з легкістю влучите в тренд. Не хочете виглядати банально? Обирайте моделі яскравих кольорів з вишитими візерунками.

Високі чоботи на шнурівці здатні ідеально доповнити практично будь-який образ. Цієї зими звертайте увагу на декор у вигляді перлин і металевих вставок. До речі, замість класичних шнурків можна використовувати оксамитові або шифонові стрічки.

Максі-вбрання буквально заполонило модні подіуми. Аналогічна тенденція і щодо взуття – зверніть увагу на ботфорти. Але якщо чоботи-панчохи можуть дозволити собі тільки володарки виключно струнких ніжок, то ботфорти з широкими халявами гармошкою будуть чудово виглядати навіть на жінках пишних форм. Будь-які декоративні елементи й акценти лише підкреслять бездоганний смак.

