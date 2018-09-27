Цієї зими в моді будуть найнеймовірніші поєднання тканин, декору та форм взуття. Надвичайні каблуки, гострі носки, шнурівка і інші дівчачі прикраси знову займають лідируючі позиції в взуттєвих тренди майбутнього сезону. Як виглядає модна зимове взуття 2018-2019? Дізнайтеся в матеріалі з порадами від Ольги Сумської!

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Головними хітами найхолоднішого сезону обіцяють стати елегантність і акуратність. Втім, це не заважає дизайнерам і надалі пропонувати сміливі, навіть футуристичні поєднання. Хутро зі шкіряними ремінцями, яскраві кольори і текстури, холодний блиск металіка та хижі принти, високі шнурівки і витончені геометричні форми – одним словом, цієї зими кожна модниця знайде, чим оновити свій гардероб. Епатажні експерименти, натхненні модними показами, чи стримана класика? Вирішувати вам!

Модні кольори взуття зима 2018-2019

Червоний, рожевий та білий

Модне зимове взуття 2018 неможливо уявити без цього фатального кольору. У цьому сезоні дизайнери будинків Victoria Beckham, Tod’s, Prada, Missoni пропонують надихатися відтінками червоного, рожевого і також білого кольору. Наприклад, яскраве червоне взуття здатне додати перчинку навіть в самий нудний наряд.

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Блискуче взуття

Тренд на холодне сріблясте сяйво не оминув і тепле взуття. На кожен день радимо обрати стриману модель з легким срібним покриттям. Якщо ж хочеться сяяти у всіх значення цього слова, сміливо надавайте перевагу ботильйонам, густо вкритим блискітками або мерехтливим напиленням. Правда, крій у такого яскравого взуття має бути лаконічним. Цікаві ідеї можна знайти в колекціях Saint Laurent, Osman, Chanel, Missoni, Mary Katrantzo.

Незвичайні підбори

Тенденція, яка простежується вже кілька сезонів поспіль, – бажання дизайнерів урізноманітнити вигляд і форму каблука. Модне зимове взуття 2018 також не оминуло цієї родзинки. Придивіться до моделей, в яких каблук прикрашений різьбленими візерунками або аплікаціями, як, наприклад, у Dolce & Gabbana. Більш повсякденне рішення – підбори, злегка вигнуті під стопу. Таку ідею запропонували бренди Aquilano Rimondi та Christian Dior.

Крім того, на радість усім тим, кому набридло балансувати на слизьких зимових тротуарах у чоботах на шпильці, в моду повертаються грубуваті стійкі підбори неправильної форми. Зручно і стильно!

Ковбойські черевики

У сезоні, що ось-ось настане, на вершині популярності так само залишається американський настрій. Ковбойські черевики на товстій підошві, яскраві тематичні принти, велика кількість пряжок, застібок – і ви з легкістю влучите в тренд. Не хочете виглядати банально? Обирайте моделі яскравих кольорів з вишитими візерунками.

Шнурівка

Високі чоботи на шнурівці здатні ідеально доповнити практично будь-який образ. Цієї зими звертайте увагу на декор у вигляді перлин і металевих вставок. До речі, замість класичних шнурків можна використовувати оксамитові або шифонові стрічки.

Ботфорти

Максі-вбрання буквально заполонило модні подіуми. Аналогічна тенденція і щодо взуття – зверніть увагу на ботфорти. Але якщо чоботи-панчохи можуть дозволити собі тільки володарки виключно струнких ніжок, то ботфорти з широкими халявами гармошкою будуть чудово виглядати навіть на жінках пишних форм. Будь-які декоративні елементи й акценти лише підкреслять бездоганний смак.

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