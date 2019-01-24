PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Теплі колготки – це стильно: модні тенденції 2019

24.01.2019

У наш час дівчатам вже не потрібно мерзнути взимку в тонких капронових колготках, щоб залишатися жіночною, або огортати себе в шари громіздкого та непримітного одягу, рятуючись від морозів. Модні тренди наступного року говорять про те, що хітом цього сезону будуть колготки різних кольорів, орнаментів і фактур. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас добірку найстильніших моделей колготок сезону для зими 2019.

Багатошаровість

Комбінація чорних колготок-сіточок з яскравими шкарпетками або ж другими колготками викликає подив у багатьох дівчат. Стилісти рекомендують поєднувати однотонні колготки з кольоровими шкарпетками. А ось дві пари колгот виглядатимуть неординарно і по-своєму цікаво.

Колготки в сіточку

Ще з давніх часів вважалося, що колготки в сіточку це ознака поганого смаку, але тим не менш вони ніколи не виходили з моди. Такі колготки будуть виглядати по-особливому гарно, тільки головне не одягати їх під коротку спідницю або ж сукню.

Більше на тему: Мода сезону весна-2019: що потрібно обов’язково купити до весни, розповіли стилісти СТБ

Квіткові принти

Принти з квітами дуже актуальні в 2019 році. Яскраві фарби на колготах подарують вам позитивні емоції в похмурі зимові дні, а можливі варіанти в теплих пастельних тонах зроблять ваш образ жіночним та ніжним.photo5251295155649095741

Колготки з імітацією панчох

Ультрамодні колготки з імітацією панчох сподобаються і сором’язливим дівчатам, і прихильницям спокусливих нарядів. Такі колготки ви можете використовувати при створенні образу на якусь вечірку або захід. Поспішайте поповнити ваш гардероб, адже такий елемент одягу підходить як для офіційно-ділового, так і для робочого образу.

Більше на тему: Шуба или дубленка? Подборка модных тенденций 2019

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати