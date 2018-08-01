Вже 30 серпня 2018 року глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікувану прем’єру 8 сезону «Зважені та щасливі». Любителів проекту чекає безліч сюрпризів, адже сезон обіцяє бути по-справжньому унікальним. Три команди учасників, нова ведуча і сотні важко скинутих кілограмів нікого не залишать байдужими. Інтригує? Але це тільки квіточки! Глядачі восьмого сезону «Зважені та щасливі» стануть свідками грандіозного протистояння тренерів!

30 серпня тренери проекту В’ячеслав і Марина Узелкови зустрінуть свого нового, велетенського суперника, яким стане новий тренер «Зважені та щасливі» суперспортсмен Василь Вірастюк. Хто ж переважить в новому сезоні «Зважені та щасливі»?

Video: «Зважені та щасливі»-8: приготуйтеся побачити грандіозне протистояння Коли Зважені та щасливі 8 сезон вийде в ефір у 2018 році? Дата виходу Зважені та щасливі 8

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