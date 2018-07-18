Телеканал СТБ розпочинає роботу над дванадцятим сезоном гостросоціального проекту «Один за всіх». Цієї осені, вперше за шість років, в ток-шоу відбудеться зміна ведучого – місце Дмитра Карпачова, який прийняв рішення розвивати власний бізнес, займе юрист Михайло Присяжнюк. Прем’єрні випуски глядачі побачать з 2-го вересня.

Михайло добре знайомий глядачам СТБ, оскільки понад 6 років він є постійним експертом «Один за всіх». Крім того, з 2012 року він виступав експертом-юристом у багатьох проектах телеканалу: «Вагітна у 16», «Врятуйте нашу сім’ю», «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Слідство ведуть екстрасенси», «Все буде добре», «Холостяк. Як вийти заміж», «Давай поговоримо про секс», «За живе!». Телеглядачі давно нарекли Михайла народним адвокатом за готовність допомагати простим людям.

Незважаючи на такий значний послужний список, Михайлу все ж довелося витримати кастинг. Керівник проекту «Один за всіх» Роман Панасенко розповів, що команда проекту розглянула близько 20 кандидатів на місце ведучого.

– Щойно Дмитро Карпачов повідомив про те, що йде, ми почали проводити проби. За три тижні розглянули близько 20 кандидатів, серед яких були добре відомі психологи, телеведучі та адвокати. Спочатку ми шукали проекту абсолютно нове обличчя, розглядали навіть жіноче, але потім подумали: у Михайла колосальний юридичний досвід. Власне, все, що повинен робити ведучий такого гостросоціального проекту, як «Один за всіх», Михайло давно вже робив за кадром: дзвонив у держоргани, викликав до студії правоохоронців, спілкувався зі свідками, разом із потерпілою стороною виїжджав у поліцію, супроводжував підозрюваних до правоохоронних органів, консультував героїв програми і домагався того, щоб всі винні понесли покарання. Його знає, любить і, найголовніше, йому довіряє наш глядач, і це зіграло важливу роль при ухваленні рішення. Михайло буде не просто ведучим, а справжнім народним захисником, – поділився Роман Панасенко.

Михайло Присяжнюк зізнається, що новина про те, що саме його команда вибрала ведучим «Один за всіх», стала хвилюючим моментом.

– «Один за всіх» – це не просто проект. Це реальне життя, а часом і не одне, тому для мене було вкрай важливо, щоб на місце ведучого прийшла людина, яка розуміє специфіку проекту і готова до останнього відстоювати справедливість. Звичайно, я безмежно вдячний команді, що цією людиною буду я, адже з проектом мене пов’язують довгі роки роботи, а Діма – мій давній друг, людина, яку я безмежно поважаю, і вважаю, що ми з ним за шість років зробили величезну кількість корисних справ. І зупинятися не збираємося. Я готовий бути бойовим ведучим і просто зі студії виїжджати у райвідділ, спілкуватися зі свідками, стежити за розглядом справи у суді. На мій погляд, «Один за всіх» – це школа чужих помилок, яка дає практичне розуміння того, як потрібно діяти у ситуації, коли ваші права порушені.

Команда проекту зазначає, що у новому сезоні Михайло Присяжнюк опиниться в епіцентрі всіх історій: разом із журналістами і редакторами проекту новий ведучий виїжджатиме безпосередньо на місце подій і навіть проводитиме журналістське розслідування, щоб максимально боротися з несправедливістю в містах та селах України.

– Впевнені, що глядачі «Один за всіх» приймуть Михайла так само тепло, як колись прийняли Дмитра Карпачова. До зустрічі в ефірі 2 вересня! – підсумував Роман Панасенко.

Директор ТО – Наталя Франчук, керівник проекту – Роман Панасенко, продюсер – Лілія Жирко.

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