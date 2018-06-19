Ячмінь на оці – дуже поширена проблема, особливо влітку, коли багато людей рятуються від спеки, штучно створюючи протяги і вмикаючи кондиціонери. Основна проблема в тому, що при перших ознаках опухання або почервоніння повіки багато хто поспішає надіти на зап’ястя червону нитку, шепочуть заговори або біжать за порадою до бабусі. Але що як цим ви не лише не вилікуєте захворювання, а й ускладните його? Як вилікувати ячмінь на оці за допомогою медицини, а також народними методами – в матеріалі.

Ячмінь на оці – захворювання очної повіки, яке являє собою гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або сальної залози Цейса, яка розташовується біля цибулини вії. Ячмінь викликається бактеріальною інфекцією і найчастіше спостерігається при ослабленні імунітету.

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Болючість і набряк повіки, а також дискомфорт в оці можуть бути ознакою виникнення вищезгаданого захворювання. Ячмінь не тільки створює естетичну незручність і впливає на загальне самопочуття людини, а й заважає при виконанні точних робіт, читанні та навіть перегляді телевізора. Тому при появі перших же симптомів кожен замислюється, як швидше вилікувати ячмінь на оці, які препарати швидко подіють, а також що може допомогти позбутися захворювання в домашніх умовах.

Причини виникнення ячменю на оці

переохолодження

ослаблений імунітет

інфекційні хвороби очей

порушений обмін речовин

цукровий діабет

себорея

нестача вітамінів і мікроелементів

косметичні засоби сумнівної якості

загострення хронічних захворювань або гострі інфекційні хвороби

стресові ситуації

недотримання правил особистої гігієни

Симптоми ячменю на оці

свербіж

печіння

припухлість

набряклість повіки

біль

відчуття стороннього тіла в оці

почервоніння

сльозоточивість

іноді підвищена температура тіла

Зазвичай тривалість хвороби становить близько 5–7 днів. На останній стадії на місці запалення з’являється гнійна голівка, яка в результаті самостійно розкупорюється. Однак слід зазначити, що без лікування або при його неправильному проведенні може виникнути низка ускладнень.

Медикаментозне лікування ячменю

Традиційними способами лікування цього запалення вважається проведення спеціальних інсталяцій, застосування антибактеріальних очних крапель і мазей, а також пыдвищення імунітету, вітамінотерапія і створення психологічного комфорту. Слід зазначити, що всі медикаментозні та народні препарати слід застосовувати тільки після узгодження з лікарем.

Очні краплі: Альбуцид, Флоксал, Левоміцетин, Ципрофлоксацин, Тобрекс. Препарати містять у своєму складі антибіотики, які надають антибактеріальну, протизапальну, а також антисептичну дію. Закапувати в очі необхідно згідно з інструкцією.

Мазі для очей: Гідрокортизон, Еритроміцинова, Тетрациклінова, Флоксал (Офлоксацин). Їх дія спрямована на усунення бактерій, зняття симптомів хвороби, а також запобігання поширенню інфекції. Мазі, як і краплі, слід використовувати згідно з інструкцією.

Спиртові розчини: зеленка, йод тощо. Трохи засобу слід обережно нанести на пошкоджену повіку за допомогою ватної палички або ватного диска. Під час маніпуляції слід бути дуже уважним і уникати потрапляння розчину на слизову оболонку ока.

Лікування слід проводити комплексно, одночасно використовуючи мазі, краплі та інші препарати. Курс слід продовжувати до повного одужання.

Лікування ячменю народними засобами

З народних засобів заведено використовувати відвари трав, які мають протизапальний ефект, – календули або ромашки. При проведенні інсталяцій, щоб не занести інфекцію, важливо дотримуватися абсолютної гігієни. Популярні компреси з трав, вареного яйця, теплої солі або картоплі можна робити тільки на початку захворювання, адже в подальшому це небезпечно і може викликати серйозні ускладнення.

Хороший ефект дають такі домашні рецепти:

Примочки з соку алое, який слід розвести водою у співвідношенні 1:10.

Відвар з насіння кропу, який також використовують для компресів.

Для промивань можна використовувати настоянку лаврового листа.

Біль допоможе полегшити свіжий розтертий корінь лопуха, який прикладають до запалення.

При лікуванні запалення очей можна також скористатися знезаражувальними властивостями трави очанки. Посилити її дію можна за допомогою додавання аптечної ромашки.

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