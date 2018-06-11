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Телеканал СТБ / Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів

Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів

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Незвичайні кабачкові оладки з сиром – ідеальна страва, особливо в літню пору. Це дуже корисно, ситно, а ще й смачно. Ми підготували топ-5 рецептів приготування оладок з кабачків. Докладні інструкції до кожної страви знайдете в матеріалі.

Рецепт 1

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Інгредієнти

  • Кабачки – 450 г
  • Цукор – 34 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Борошно – 1/2 склянки

Приготування

  1. Кабачки очистити від шкірки.
  2. Натерти на дрібній тертці.
  3. Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати.
  4. Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум’яності.
  5. Подати зі сметаною або варенням.

Рецепт 2

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Інгредієнти

  • Кабачки – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Свіжий кріп
  • Часник – 1 зубчик
  • Зелена цибуля

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Приготування

  1. Кабачки натерти на крупній тертці.
  2. Нарізати цибулю і кріп. Додати до кабачків. Перемішати.
  3. Додати яйце, вичавити часник. Посолити.
  4. Всипати борошно, знову перемішати до однорідності.
  5. Обсмажити на олії кілька хвилин з кожного боку.
  6. Подавати як гарнір до м’яса або як самостійну страву зі сметаною.

Рецепт 3

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Інгредієнти

  • Кабачки – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Борошно – 1/2 склянки

Приготування

  1. Кабачки натерти на тертці.
  2. Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор.
  3. Всипати борошно, перемішати.
  4. Розігріти олію. Викласти ложкою невеликі оладки на сковороду.
  5. Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум’яними.

Рецепт 4

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Інгредієнти

  • Терті кабачки – 4 склянки
  • Олія – ​​2 ст. л.
  • Цибулина – 2 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Рублена зелень – 3 ст. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Хлібні крихти – 1 склянка
  • Тертий твердий сир – 1 склянка

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Приготування

  1. Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин.
  2. Додати подрібнений часник і кабачки і готувати на середньому вогні близько 5 хвилин.
  3. Додати рублену зелень, дрібку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню.
  4. Перекласти в миску. Додати яйця, хлібні крихти або покришений крекер, склянку тертого сиру.
  5. Перемішати і сформувати коржі діаметром 78 см.
  6. Налити на сковороду олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні.
  7. Обсмажувати оладки по 34 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
  8. Готові оладки скласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.

Рецепт 5

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Інгредієнти

  • Великий кабачок
  • Яйця – 12 шт.
  • Панірувальні сухарі – 1/2 склянки
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.

Приготування

  1. Кабачок вимити, очистити і натерти на крупній тертці.
  2. Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Віджати сік, злити.
  3. Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю і цукром. Ретельно перемішати.
  4. Розігріти в сковороді олію.
  5. Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум’яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин.
  6. Подавати зі сметаною, варенням або цукром.

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