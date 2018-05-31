Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Немає часу готувати ситний і корисний сніданок? Зробіть сендвіч! Якщо вибрати правильні інгредієнти, він буде смачним і таким же багатим на поживні речовини, як і каша. Крім того, сендвічі зручно брати з собою, щоб перекусити пізніше або в дорозі. Прості та швидкі рецепти сендвічів на сніданок – в нашому матеріалі.
Житні сендвічі з сиром, авокадо і соусом із трав
Складові:
- 1 авокадо
- 100 г вершкового сиру
- 50 г нежирного твердого сиру
- 50 г козячого сиру
- кілька скибочок житнього хліба
- листя шпинату
- зелень за смаком
Спосіб приготування:
- Для соусу зелень дрібно порубати і змішати з вершковим сиром. Масою рівномірно змастити кожну скибочку хліба.
- Нарізати твердий і козячий сир. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть нарізати.
- Зібрати сендвічі. На скибочки хліба з соусом із трав укласти кілька листочків шпинату, авокадо, твердий сир і козячий. Накрити скибочками, що залишилися.
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Сендвічі з буряковим хумусом
Складові:
Для хумусу:
- 1 буряк
- 150 г білої квасолі
- 2 зубчики часнику
- 50 мл оливкової олії
- сіль, перець
Для сендвічів:
- 1 огірок
- 1 червоний болгарський перець
- 1 морква
- зелень за смаком
- скибочки цільнозернового хліба
Спосіб приготування:
- Для хумусу відварити квасолю і запекти буряк. Почистити буряк, крупно нарізати і покласти у ємність блендера. Додати квасолю, подрібнений часник і оливкову олію. Посолити і поперчити, а потім збити все до однорідної консистенції.
- Огірок і перець тоненько нарізати. Моркву натерти.
- Скибочки хліба змастити приготованим буряковим хумусом. Зверху викласти овочі та зелень. Накрити скибочками хліба.
Сендвічі з тунцем і яйцями
Складові:
- 1 банка консервованого тунця у власному соку
- 1 огірок
- 2 яйця
- 100 г сиру рікотта
- 2 цільнозернові булочки
- рукола або листя шпинату до смаку
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Яйця зварити круто, почистити і нарізати пластинами. Огірок почистити і нарізати кружечками. Тунець за необхідності розім’яти виделкою.
- Булочки розрізати уздовж і кожну скибочку змастити рікоттою. Викласти на половину огірки, тунець, яйця і зелень. Посолити і поперчити за смаком. Накрити двома скибочками булочок, що залишилися.
Дієтичні сендвічі з хлібців
Складові:
- 100 г кисломолочного сиру
- 1 огірок
- 1 редиска
- хлібці
- зелень за смаком
Спосіб приготування:
- Овочі нарізати тонкими кружечками. Зелень порубати.
- Хлібці змастити сиром. Викласти овочі та зелень.
Солодкі сендвічі з арахісовою пастою і бананом
Складові:
- 100 г заморожених ягід
- 100 г арахісової пасти
- 1 банан
- скибочки хліба з маком або сухофруктами
Спосіб приготування:
- Ягоди подрібнити блендером. Банани нарізати кружечками.
- Змастити скибочки хліба арахісової пастою, викласти банан і полити ягідної масою. Кожен бутерброд накрити другою половинкою хліба.
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