Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так необхідні нашому організму. При цьому кожного ранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Найапетитніші і ситні сніданки з вівсянки – в нашому матеріалі!
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Ягідний крамбл
Складові:
- 4 ст. л. свіжих або заморожених ягід
- 4 ст. л. вівсяних пластівців
- ½ ч. л. кардамону
- 1–2 ст. л. олії
- 2 ч. л. меду
Спосіб приготування:
- Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми і полити 1 ч. л. меду.
- В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію і мед, що залишився. Викласти поверх ягід.
- Випікати 10–15 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.
Домашня гранола
Складові:
- 4. скл. вівсяних пластівців
- ¾ скл. цукатів
- ¾ скл. горіхів і насіння гарбуза або соняшника
- ½ скл. сухофруктів або сушених ягід
- 4 ст. л. меду
- 2 ст. л. олії
- 1 ч. л. кориці
Спосіб приготування:
- Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рубані горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак.
- У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати, помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою.
- Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати.
- Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 15–20 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.
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Смузі з червоної та чорної смородини
Складові:
- 2 ст. л. вівсяних пластівців
- 1 скл. червоної смородини
- 1/3 ст. чорної смородини
- 1 банан
- 150 мл натурального йогурту
- 200 г морозива (можна замінити кисломолочним сиром)
- Мед за смаком
Спосіб приготування:
- У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно.
- Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре.
- Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт і мед. Збивати до отримання однорідної маси.
- Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.
Кокосове вівсяне печиво
Складові:
- 75 г вівсяних пластівців
- 70 г цільнозернового борошна
- 60 г кокосової стружки
- 6 ст. л. олії
- 4 ст. л. меду
- 1 ч. л. соди
- 1 ст. л. лимонного соку
Спосіб приготування:
- Сухі інгредієнти змішати.
- Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші.
- Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати.
- Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива.
- Випікати 10 хв. при 200 °С.
Банановий хліб без цукру
Складові:
- 1 ст. вівсяних пластівців
- 3 банани
- ½ скл. молока
- 1 ч. л. кориці
Спосіб приготування:
- Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців.
- У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити.
- Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи.
- Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 1–1,5 год. при 180 °С.
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