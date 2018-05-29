Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так необхідні нашому організму. При цьому кожного ранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Найапетитніші і ситні сніданки з вівсянки – в нашому матеріалі!

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Ягідний крамбл

Складові:

4 ст. л. свіжих або заморожених ягід

4 ст. л. вівсяних пластівців

½ ч. л. кардамону

1 – 2 ст. л. олії

2 ч. л. меду

Спосіб приготування:

Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми і полити 1 ч. л. меду. В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію і мед, що залишився. Викласти поверх ягід. Випікати 10 – 15 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.

Домашня гранола

Складові:

4. скл. вівсяних пластівців

¾ скл. цукатів

¾ скл. горіхів і насіння гарбуза або соняшника

½ скл. сухофруктів або сушених ягід

4 ст. л. меду

2 ст. л. олії

1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рубані горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак. У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати, помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою. Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати. Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 15 – 20 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.

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Смузі з червоної та чорної смородини

Складові:

2 ст. л. вівсяних пластівців

1 скл. червоної смородини

1/3 ст. чорної смородини

1 банан

150 мл натурального йогурту

200 г морозива (можна замінити кисломолочним сиром)

Мед за смаком

Спосіб приготування:

У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно. Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре. Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт і мед. Збивати до отримання однорідної маси. Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.

Кокосове вівсяне печиво

Складові:

75 г вівсяних пластівців

70 г цільнозернового борошна

60 г кокосової стружки

6 ст. л. олії

4 ст. л. меду

1 ч. л. соди

1 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Сухі інгредієнти змішати. Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші. Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати. Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива. Випікати 10 хв. при 200 °С.

Банановий хліб без цукру

Складові:

1 ст. вівсяних пластівців

3 банани

½ скл. молока

1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців. У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити. Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи. Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 1 – 1,5 год. при 180 °С.

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