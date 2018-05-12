Велику Британію на Євробаченні-2018 представить SuRie з композицією «Storm». Співачка виступить 12 травня у фіналі. Свою пісню вона виконає англійською мовою.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Великобританія. SuRie — Storm: дивитися кліп і слухати пісню

Сюзанна Марі Корк, більше відома як SuRie, співає в стилі поп. Вона закінчила Королівську академію музики та має сильний і проникливий голос. На відборі SuRie підкорила суддів і глядачів та беззаперечно була обрана як представник Великої Британії на Євробаченні-2018.

На конкурсі співачка виконає надихаючу пісню «Storm» — про те, що хоча часи зараз і важкі, але ми обов’язково з усім впораємося. До слова, SuRie раніше вже бувала на сцені Євробачення, у 2015 та 2017 роках вона була бек-вокалісткою у представників Бельгії. Обидва рази виконавці займали четверте місце у фіналі.

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