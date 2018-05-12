Великобританию на Евровидении-2018 представит SuRie с композицией «Storm». Певица выступит 12 мая в финале. Свою песню она исполнит на английском языке.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Великобритания. SuRie — Storm: смотреть клип и слушать песню

Сюзанна Мари Корк, больше известная как SuRie, поет в стиле поп. Она закончила Королевскую академию музыки и обладает сильным и проникновенным голосом. На отборе SuRie покорила судей и зрителей и безоговорочно была выбрана в качестве представителя Великобритании на Евровидении-2018.

На конкурсе певица исполнит вдохновляющую песню «Storm» — о том, что хотя времена сейчас и тяжелые, но мы обязательно со всем справимся. К слову, SuRie раньше уже бывала на сцене Евровидения, в 2015 и 2017 годах она была бэк-вокалисткой у представителей Бельгии. Оба раза исполнители занимали четвертое место в финале.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ