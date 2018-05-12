Фінал Євробачення 2018 відбудеться вже сьогодні, 12 травня о 22:00. Дивитися онлайн-трансляцію конкурсу ви можете на цій сторінці. Пряма трансляція буде здійснюватися на телеканалі СТБ. Не пропустіть фінал конкурсу Євробачення 2018 від 12.05.2018, та ви першими дізнаєтесь яка країна переможе. Трансляцію фіналу Євробачення 2018 коментує Сергій Притула!
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Яким же буде результат конкурсу? Нам теж не терпиться дізнатися! Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви першими дізнаєтеся, в яку країну конкурс відправиться наступного року. Бажаємо приємного перегляду!
Нагадуємо, в якому порядку виступатимуть учасники у фіналі Євробачення-2018:
- Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»
- Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
- Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne»
- Литва: Ieva Zasimauskaitė — «When We’re Old»
- Австрія: Cesár Sampson — «Nobody But You»
- Естонія: Elina Nechayeva — «La Forza»
- Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song»
- Португалія: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
- Велика Британія: SuRie — «Storm»
- Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca»
- Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
- Албанія: Eugent Bushpepa — «Mall»
- Франція: Madame Monsieur — «Mercy»
- Чехія: Mikolas Josef — «Lie To Me»
- Данія: Rasmussen — «Higher Ground»
- Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love»
- Фінляндія: Saara Aalto — «Monsters»
- Болгарія: EQUINOX — «Bones»
- Молдова: DoReDos — «My Lucky Day»
- Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off»
- Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár»
- Ізраїль: Netta — «Tоу»
- Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em»
- Ірландія: Ryan O’Shaughnessy — «Together»
- Кіпр: Eleni Foureira — «Fuego»
- Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
Українці можуть проголосувати за вподобаного учасника у фіналі, надіславши SMS із кодом учасника або в мобільному додатку «Телепортал». Правила голосування ви можете прочитати у нас на сайті.