Фінал Євробачення 2018 відбудеться вже сьогодні, 12 травня о 22:00. Дивитися онлайн-трансляцію конкурсу ви можете на цій сторінці. Пряма трансляція буде здійснюватися на телеканалі СТБ. Не пропустіть фінал конкурсу Євробачення 2018 від 12.05.2018, та ви першими дізнаєтесь яка країна переможе. Трансляцію фіналу Євробачення 2018 коментує Сергій Притула!





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Яким же буде результат конкурсу? Нам теж не терпиться дізнатися! Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви першими дізнаєтеся, в яку країну конкурс відправиться наступного року. Бажаємо приємного перегляду!

Нагадуємо, в якому порядку виступатимуть учасники у фіналі Євробачення-2018:

Українці можуть проголосувати за вподобаного учасника у фіналі, надіславши SMS із кодом учасника або в мобільному додатку «Телепортал». Правила голосування ви можете прочитати у нас на сайті.

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