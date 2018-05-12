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Телеканал СТБ / Євробачення-2018: як голосувати за учасників

Євробачення-2018: як голосувати за учасників

Телеканал СТБ

Для того, щоб проголосувати за вподобаного учасника Євробачення 2018, необхідно надіслати SMS з його номером на спеціальний номер, який оголосять у прямому ефірі або за допомогою мобільного додатка «Телепортал». Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям. Не можна голосувати за учасника країни, в якій ви проживаєте, гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.

Євробачення 2018 фінал. Дивитися онлайн ефір від 12.05.2018

Наголошуємо, що Україна може голосувати тільки у другому півфіналі, так визначило жеребкування.

Правила голосування за допомогою SMS і додатку «Телепортал»
619748716Євробачення 2018. Другий півфінал дивитися онлайн

Нагадаємо, що минулого року змінили систему підрахунку голосів. Раніше результат учасників складався з підсумків голосування журі та глядачів, тепер же судді та шанувальники оцінюватимуть виконавців окремо. Завдяки новій системі глядачі до останньої хвилини не знатимуть ім’я переможця. У випадку однакової кількості балів переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість голосів від телеглядачів.

Дивитися онлайн Євробачення 2018 – перший півфінал від 08.05.2018

Як у півфіналі, так і у фіналі, результати голосування Національного журі країни повинні визначатися таким чином:

12 балів – пісня, що отримала найвищу оцінку;

10 балів – пісня, яка займає друге місце;

8 балів – пісня, яка посіла третє місце;

7 балів – четверте місце і так далі.

Утримуватися від голосування не можна.

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