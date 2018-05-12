Евровидение-2018: как голосовать за участников

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения 2018, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире или с помощью мобильного приложения «Телепортал». Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Евровидение 2018 финал. Смотреть онлайн эфир от 12.05.2018

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.

Правила голосования с помощью SMS и приложения «Телепортал»

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — первый полуфинал от 08.05.2018

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

12 баллов – песня, что получила высшую оценку;

10 баллов – песня, которая занимает второе место;

8 баллов – песня, занявшая третье место;

7 баллов – четвертое место и так далее.

Воздерживаться от голосования нельзя.

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