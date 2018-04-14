Як самостійно зробити укладку волосся і бути неперевершеною? Цим питанням задається кожна дівчина! Дотримуючись простих порад від stb.ua, ви створите гарну зачіску без особливих зусиль. Всі секрети ідеальної укладки в домашніх умовах – у нашому матеріалі.



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Додати об’єм волоссю в домашніх умовах – просте завдання, яке під силу кожній красуні! Злегка змочіть волосся біля коренів, нахиліть голову вниз, просушіть феном, збризніть ваші локони лаком, аби закріпити ефект. Такий варіант допоможе створити злегка недбалий, але дуже стильний вигляд. Не забувайте використовувати термозахист для волосся.

Зробити красиву укладку за невелику кількість часу можна також за допомогою фена і брашинга (круглий гребінець зі щетинистою структурою). Розділіть волосся на бічний проділ, розчешіть корені проти їхнього росту, просушіть феном. Змінюючи розташування проділу, просушіть усі корені. Далі накрутіть волосся на брашинг і витягайте в довжину за ростом волосся, закрутивши або вирівнявши кінчики.

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Зробити легкі хвилі вам допоможуть не тільки бігуді, але й затиски для волосся. Накрутіть пасмо на два пальці, а отримане «кільце» закріпіть затискачем. Трохи просушіть його, збризніть лаком, а тільки потім розпустіть, ще раз закріпивши ефект фіксуючим засобом.

Створити недбалі пасма також легко і просто в домашніх умовах. Помивши голову, відіжміть зайву рідину рушником. Змастіть ваші локони пінкою або спеціальними стайлінгами для укладання, опустіть голову вниз і просушіть пасма феном, злегка закручуючи їх руками. Підніміть голову і поправте ваші локони пальцями, зафіксувавши результат лаком для волосся.

Хочете створити вечірню укладку в домашніх умовах? Запросто! Просушіть корені волосся феном, за допомогою брашинга створюючи необхідний прикореневий об’єм, якщо вам хочеться об’ємнішого ефекту – злегка начешіть корені плоским гребінцем з зубчиками. Накрутіть плойкою дрібні завитки по довжині волосся або вирівняйте їх.

Зробити красиву укладку волосся в домашніх умовах вам також допоможуть прості поради:

– Укладайте чисте волосся.

– Ополосніть волосся прохолодною водою після миття голови. Такий простий крок допоможе зберегти гладкість та блиск локонів.

– Не сушіть і не розчісуйте волосся відразу після миття, почекайте 15 хвилин.

– Якщо ви часто користуєтеся феном або плойкою – обов’язково використовуйте термозахист, щоб зберегти здоров’я і красу волосся.

2 – 3 тренування, і кожна ваша укладка в домашніх умовах буде неперевершеною!

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